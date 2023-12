Prawo pracy: Najważniejsze orzecznictwo w 2023 r.

Zakaz handlu

Przedsiębiorca, który zorganizował wypożyczalnię sprzętu sportowego czy książek na terenie sklepu, nie będzie mógł handlować w niedzielę. Tak wynika z wyroków Sądu Najwyższego w sprawie zakazu handlu w niedziele. Sąd Najwyższy stwierdził, że możliwość korzystania z wyjątku istnieje wyłącznie wówczas, gdy placówka handlowa zlokalizowana jest w zakładzie prowadzącym działalność w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Wyroki SN (20 września 2023 r. sygn. akt III KK 647/23 oraz 13 września 2023 r. sygn. akt III KK 155/23).

Dyskryminacja

Miejsce pracy powinno być wolne od wszelkiej indoktrynacji światopoglądowej. I nie powinno się – nawet w imię szeroko pojętej tolerancji – doprowadzić do sytuacji, by pracownicy czuli się przymuszani do zmiany własnych przekonań- uznał Sąd Okręgowy w Krakowie. Orzeczenie to efekt głośnej sprawy pracownika sklepu IKEA, zwolnionego za wpis dotyczący społeczności LGBTQ, który został przywrócony do pracy. Orzeczenie spotkało się z krytyką ekspertów i zrodziło obawy pracodawców o stosowanie choćby polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w firmach. Wyrok SO w Krakowie z 9 listopada 2023 r. , sygn. VII Pa 41/23

Wypowiedzenie

Lakoniczne stwierdzenie o braku możliwości dalszej współpracy pracownika z firmą nie uzasadnia odmowy przywrócenia do pracy po zwolnieniu. W takim wypadku powołanie się na zasady współżycia społecznego jest niewystarczające. Potrzebna jest dogłębna analiza stany faktycznego – uznał Sądu Najwyższy. Wyrok SN z 27 września 2023 r., sygn. I PSKP 2/23