Od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia nalicza się wpłaty do PPK

Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Kolejne wpłaty oblicza się i pobiera od każdego wynagrodzenia uczestnika – co do zasady, także wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, chyba, że uczestnik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przykład: Umowa o pracę uczestnika PPK została rozwiązana z końcem lipca. Na początku sierpnia pracodawca zapłacił byłemu pracownikowi za godziny nadliczbowe z lipca. Od wynagrodzenia za nadgodziny także należało obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Wpłaty te powinny trafić do instytucji finansowej do 15 września. Załóżmy, że z końcem sierpnia pracodawca wypłaci jeszcze byłemu pracownikowi premię. Od tej premii również obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Jeżeli były pracownik – uczestnik PPK tego nie chce, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli zrobi to przed wypłatą premii, pracodawca nie obliczy już od niej i nie pobierze wpłat do PPK. Jeżeli zrobi to po wypłacie premii, ale jeszcze przed dokonaniem naliczonych i pobranych od niej wpłat, to te wpłaty nie trafią już do instytucji finansowej (wpłaty pobrane z premii uczestnika PPK zostaną mu zwrócone). Złożenie deklaracji o rezygnacji nie ma natomiast wpływu na już dokonane wpłaty do PPK.

Ważne: Na naliczenie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia może mieć wpływ zmiana instytucji finansowej przez pracodawcę. Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika, pracodawca nie oblicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.