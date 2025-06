Zastanawiam się, czy gratulować pani awansu na stanowisko dyrektora generalnego Służby Więziennej, czy też współczuć, że ktoś pani wyświadcza niedźwiedzią przysługę. Biorąc pod uwagę ostanie wydarzenia związane z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a więc zabójstwo lekarza popełnione przez członka tej formacji czy niedawną tragedię, w której inny strażnik zabił swoją pięcioletnią córkę, teściową i ranił dziewięcioletniego syna, to zastanawiam się, czy którykolwiek z pani poprzedników obejmował to stanowisko w trudniejszym momencie.

Odbieram to raczej jako wyraz zaufania ze strony przełożonych i oczekiwania, że podołam. Faktycznie, wyzwania i zadania, jakie przede mną stoją, są trudne i na pewno będzie trzeba się zmierzyć z jakąś koncepcją reorganizacji pewnych kwestii. Po pierwsze, należy się uważnie przyjrzeć procesowi rekrutacji funkcjonariuszy do SW, znaleźć ewentualne błędy i je wyeliminować. Po drugie, należy zastanowić się nad zwiększeniem bieżącego wsparcia psychologicznego funkcjonariuszy. Bo trzeba to jasno powiedzieć, że praca funkcjonariusza SW jest trudna, wymagająca, odpowiedzialna i obciążająca. To praca z człowiekiem w specyficznym miejscu. Oczywiste jest też, że w którymś momencie dosięga ich wypalenie zawodowe i musimy znaleźć sposoby na to, by funkcjonariuszy wesprzeć i wzmocnić w codziennej pracy. Został powołany specjalny zespół, który ma za zadanie opracowanie pewnych działań w obrębie rekrutacji, wsparcia, a także szkoleń.

Na ile problemem są pieniądze? Zaostrzenie wymagań rekrutacyjnych może pogłębić problemy z pozyskiwaniem chętnych do pracy w tej służbie, z czym już teraz nie jest różowo.

Sytuacja z brakami kadrowymi jest niejednorodna. W skali kraju nie mamy nadmiaru wakatów. Są natomiast takie miejsca, jak Pomorze, zachodnia Polska czy Warszawa, gdzie tych kandydatów jest mniej. W dużych miastach płace oferowane przez SW nie są tak atrakcyjne w porównaniu z innymi możliwościami. Tam faktycznie są problemy z pozyskiwaniem kandydatów. Dlatego uruchamiamy różnego rodzaju akcje pokazujące, na czym polega nasza praca, oraz prowadzimy działania we współpracy z ministerstwem i związkami zawodowymi, takie jak wprowadzenie dodatku mieszkaniowego. Funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli uzyskać prawo do wypłacanego co miesiąc świadczenia mieszkaniowego, którego wysokość uzależniona będzie od miejscowości pełnienia przez nich służby. To również może znacząco zachęcić młodych ludzi do pracy w formacji.