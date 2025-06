Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie finansowania kampanii Jacka Kurskiego do europarlamentu. Według ustaleń Radia ZET i Onetu, finansowanie kampanii byłego szefa TVP miało być nielegalne, czemu stanowczo zaprzecza sam Kurski.

Śledztwo ws. nieprawidłowości w kampanii Jacka Kurskiego w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Do 2023, po wcześniejszym odejściu z TVP, pełnił on funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym w Waszyngtonie, skąd został odwołany przez rząd Donalda Tuska. Po powrocie do kraju polityk otrzymał drugie miejsce na mazowieckiej liście PiS do europarlamentu – mandatu jednak nie otrzymał.

Jak twierdzą prowadzące ustalenia redakcje Radia ZET i Onet, zawiadomienie ws. kampanii Kurskiego miało trafić do Prokuratury Krajowej w połowie marca 2025, skąd przekierowano je do Zamościa wraz z materiałem dowodowym. Śledztwo miało ruszyć 24 kwietnia.

Według treści zawiadomienia, do którego treści mieli dotrzeć dziennikarze wskazanych redakcji, chodzi o przyjmowanie i wydawanie środków na kampanię wyborczą poza oficjalnym rachunkiem komitetu wyborczego. Od jednej z osób Kurski miał przyjąć 20 tys. zł w gotówce, a ok. 60 tys. zł przeznaczone miało być z pominięciem procedur na wydatki w kampanii. Zawiadamiający ma twierdzić, że były prezes TVP był w pełni świadom nielegalności swoich działań. Z tych „nieoficjalnych” środków miało dojść do opłacenia m.in. części reklam i billboardów, wynajmu aut, a także koncertu w Wyszkowie 2 czerwca 2024 roku, na krótko przed wyborami.