W pierwszej części rozmowy prowadzący przyglądają się napięciom w koalicji rządzącej. Donald Tusk, który jeszcze niedawno triumfował, dziś mierzy się z krytyką nie tylko opozycji, ale i własnych koalicjantów. – To, że atak na Donalda Tuska przyszedł ze strony polityków koalicji, a nie opozycji, było czymś nowym – zauważa Michał Kolanko. Joanna Mucha ostro oceniła działania Platformy i rządu w ostatnich dniach, a Marek Sawicki czy Michał Kamiński nie przebierali w słowach. Kryzys zażegnano dopiero po czwartkowym spotkaniu liderów. – Było słodko jak na urodzinach cioci – ironizuje Szułdrzyński w kontekście konferencji prasowej trzech z czterech liderów koalicji. Rozmówcy zastanawiają się też, na ile realny jest „restart komunikacyjny” rządu. – Plany to jedno, a wykonanie to zupełnie inna sprawa – stwierdza Kolanko. Pojawia się też pytanie o skuteczność Tuska w kolejnych głosowaniach sejmowych – Nie ma alternatywy w tej koalicji dla Donalda Tuska. Albo on albo wcześniejsze wybory – mówi Kolanko. I przypomina, że premier już kolejny raz ubiega się o wotum zaufania w trakcie kadencji.

Zwycięstwo Nawrockiego? To był rollercoaster

W drugiej części rozmowy Szułdrzyński i Kolanko analizują zwycięstwo Karola Nawrockiego oraz strategię Prawa i Sprawiedliwości. – Karol Nawrocki miał rozwiązać kilka problemów Jarosława Kaczyńskiego, ale kampania nie zawsze była pod pełną kontrolą – zauważa Szułdrzyński. Sam Nawrocki, mimo kontrowersji, zdołał skonsolidować elektorat PiS, a nawet przyciągnąć część wyborców spoza twardego jądra partii. Najtrudniejszym momentem kampanii była sprawa snusa – przyznaje Kaczyński, obawiając się utraty głosów seniorów. Kluczową rolę odegrał także Sławomir Mentzen, który – podobnie jak niegdyś Kukiz – zdołał przyciągnąć wyborców, którzy niegdyś przeszli do Dudy, a teraz do Nawrockiego – Mentzen przejął część elektoratu i przekierował go na Nawrockiego – tłumaczy Kolanko. Nowy prezydent zapowiedział pierwszą wizytę w Waszyngtonie, a do swojej kancelarii zaprosił m.in. Pawła Szefernakera i współpracowników z IPN. Pojawiają się też spekulacje o roli Sławomira Cenckiewicza. – Kadry w polityce są wszystkim, jak ktoś już powiedział kiedyś – podkreśla Kolanko. Mentzen, który odegrał kluczową rolę w transferze elektoratu, może być tymczasem - razem z całą Konfederacją - czarnym koniem kolejnych wyborów – Rozegrał swoją partię całkiem nieźle – ocenia Kolanko.

Trump kontra Musk

W ostatniej części rozmowy prowadzący przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. Głośne starcie Trumpa z Muskiem na platformie X (dawniej Twitter) pokazuje napięcia wśród amerykańskich elit. – To był peak Twittera – podsumowuje Kolanko. Ustawa podatkowa Trumpa, która zmniejsza obciążenia firmom i najbogatszym, a jednocześnie tnie wydatki na służbę zdrowia, uderza w klasy pracujące. – To ustawa całkowicie wbrew interesom większości wyborców Donalda Trumpa - zauważa Szułdrzyński.