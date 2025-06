Wszystko zostanie rozłożone w czasie. Tak aby nie pokazać, że wydarzyło się coś poważnego – chociaż oczywiście się wydarzyło. Zwycięstwo Nawrockiego to niemal podręcznikowy game changer – wydarzenie, po którym bezpowrotnie zmieniają się reguły gry. Również dla samego Tuska, co zauważył niedawno w komentarzu w Kanale Zero Jan Maria Rokita. Bo po raz pierwszy pozycja premiera jest tak kwestionowana – i to wewnątrz koalicji. Tusk uznał, że swoim posłom musi pokazać, iż wszystko jest pod kontrolą, a wynik wyborów nie jest katastrofą, tylko raczej ma być impulsem do dalszych działań.

Donald Tusk zapowiada zmiany w komunikacji rządu

Komunikacja rządu – lub raczej jej brak – jest od miesięcy tematem dyskusji. Mówił o tym wielokrotnie Szymon Hołownia. On sam i jego partia mocno zresztą szarżują po wyborach prezydenckich. W czwartek odbyła się np. konferencja Polski 2050 o problemach i upolitycznieniu mediów publicznych.

Tusk zapowiedział więc poprawę komunikacji rządu. Niektórzy z naszych rozmówców w KO odebrali jego deklarację jako zapowiedź powołania rzecznika rządu i restartu całej koalicji. O tym mówili też trzej liderzy koalicji (Hołownia, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz) po czwartkowym spotkaniu liderów. Pytanie jednak, czy Tusk będzie w stanie te zapowiedzi zrealizować i czy rząd „weźmie się do roboty”. Bo jakie ma konkretnie pomysły na poprawę komunikacji, rekonstrukcję gabinetu i jego realne odchudzenie?

Czy Donald Tusk ma siłę, by zrealizować swój plan?

Kluczowe jest właśnie pytanie o skuteczność i długoterminową konsekwencję w realizacji zapowiedzi. Od tego zależy, czy rząd będzie w stanie wyjść z kryzysu. Dziś jego notowania są słabe. I to nie jest tylko kwestia komunikacji, bo nawet dobra komunikacja nie ma znaczenia, jeśli nie ma realnie czego komunikować. A przecież prezydent Karol Nawrocki nie będzie mógł wetować każdej ustawy, bo od pierwszego dnia urzędowania będzie myślał o drugiej kadencji. To okno możliwości dla Tuska i jego koalicjantów.