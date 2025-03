Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski poinformował, co ustalili śledczy w postępowaniu w sprawie szeroko opisanej przez media. Dorota G. mieszkała wraz z mężem i synem w jednej z miejscowości w gminie Leżajsk (lokalne media ujawniły, że chodzi o wieś Chałupki Dębniańskie – przyp. red.). Rankiem 10 lipca 2024 r. jej mąż udał się do pracy, a ona została w domu sama z synem.

„Następnie oskarżona działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego 8-letniego syna, podała mu substancję z zawartością atropiny, a następnie zatkała drogi oddechowe chłopca poprzez dociśnięcie koca do jego twarzy. W ten sposób doprowadziła do jego zgonu. Dalej o godzinie 9:19, Dorota G. zadzwoniła na numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej syn nie oddycha i jest siny. Instruowana przez dyspozytorkę, miała prowadzić reanimację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, po przybyciu na miejsce zdarzenia, stwierdzili u chłopca brak oznak funkcji życiowych” - informuje Krzysztof Ciechanowski.

Dzieciobójczyni nie przyznaje się do popełnienia zbrodni

Dorota G. została zatrzymana tego samego dnia. Od tego czasu przebywa w areszcie. Przesłuchana w charakterze podejrzanej na początkowym etapie śledztwa zmieniała swoją wersję wydarzeń, ostatecznie przyznając się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Przesłuchana na końcowym etapie postępowania przygotowawczego, po zmianie pierwotnego zarzutu, nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa oraz skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokuratura zaznacza, że z powodu wątpliwości co do poczytalności Doroty G. w chwili popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, jak również z uwagi na charakter zarzucanego jej czynu, kobieta została poddana jednorazowemu badaniu psychiatryczno-psychologicznemu, następnie zaś, na wniosek biegłych sądowych obserwacji sądowo-psychiatrycznej.