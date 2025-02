Informacje o zwolnieniu Pawła S. z aresztu podał w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. - W dniu 4 lutego prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec Pawła S., podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS – przekazał Nowak.

Tłumaczył przy tym, że powodem zwolnienia było ustanie przesłanek do dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. W konsekwencji wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu ze wskazanymi osobami.

Wyszedł na wolność po wpłacie bitcoinów. Czy mógł to zrobić?

Jak się okazało poręczenie to Paweł S. wpłacił w kryptowalucie. Mowa o 2,5 BTC, o szacunkowej wartości ok. 1 mln zł. „Rzeczpospolita” zapytała Prokuraturę Krajową, czy podejrzany mógł wpłacić kaucję w bitcoinach. Z odpowiedzi prok. Nowaka wynika, że twórca Red is Bad miał do tego prawo.

- Zgodnie z art. 266 § 1 kodeksu postępowania karnego poręczenie majątkowe składa się w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki. Zgodnie z kodeksem cywilnym zastaw można ustanowić na rzeczy ruchomej lub zbywalnym prawie majątkowym (art. 306, 327 kc). Tak więc poręczeniem majątkowym może być w zasadzie każda rzecz ruchoma o wartości majątkowej oraz zbywalne prawo majątkowe. Jest to więc poniekąd katalog otwarty – wyjaśnia prok. Nowak.