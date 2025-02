Prokuratura wraca do sprawy oświadczeń majątkowych Jacka Sasina

- Sprawa została podjęta z umorzenia celem kontynuowania w dniu 4 lutego 2025 r. - poinformował dziennikarzy portalu Onet.pl prokurator Piotr A. Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Jacka Sasina zostało wszczęte w 2016 roku, a niespełna dwa lata później umorzone. Jego przebieg szczegółowo opisano w opublikowanym w styczniu częściowym raporcie Prokuratury Krajowej z audytu śledztw prowadzonych za czasów Zbigniewa Ziobry.

W dokumencie przypomniano, iż ustalenia z kontroli CBA wskazywały, że Sasin, określając wysokość dochodów w oświadczeniach majątkowych za lata 2012, 2013, 2014 i 2015 nie uwzględniał zasobów pieniężnych swojej żony, choć pozostawali we wspólności majątkowej. Co więcej, w oświadczeniu za 2012 r. miał zataić pożyczkę z Kancelarii Sejmu, a także rzeczywistą wartość diety uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wpisując w oświadczeniu majątkowym za rok 2011 kwotę 2 779,41 zł, podczas gdy wpływy zanotowane na rachunku bankowym wskazywały na wypłatę diet w łącznej kwocie 27 385,10 zł.

W raporcie zwrócono również uwagę, iż „jedynymi czynnościami procesowymi, jakie podjął prokurator w tej sprawie, to osobiste przesłuchanie osób podejrzewanych, jednak w toku przesłuchań nie dążyła do pogłębienia ustaleń faktycznych, a ograniczyła się do zapisania twierdzeń i ocen przedstawianych przez te osoby".

Zdaniem autorów raportu, postępowanie w tej sprawie powinno być niezwłocznie podjęte i kontynuowane.