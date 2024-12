Ordo Iuris z zawiadomieniem przeciwko Ostatniemu Pokoleniu: jakie przestępstwa zarzuca się aktywistom?

Ordo Iuris podkreśla, że aktywiści są świadomi popełniania przestępstw i wykroczeń – powołuje się tu na wypowiedź Martyny Leśniak, rzeczniczki Ostatniego Pokolenia.

Zawiadomienie złożone w związku z działaniami aktywistów wskazuje m.in. na możliwość popełnienia przez nich przestępstw o charakterze terrorystycznym. Według art. 115 par. 20 pkt 2 Kodeksu karnego, czyn terrorystyczny to czyn dążący do „zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności”. Aby dany czyn został uznany za terrorystyczny, górna granica kary za jego popełnienie musi wynosić co najmniej 5 lat. Tymczasem, jak podkreśla Ordo Iuris, aktywiści wielokrotnie żądali spotkania z premierem i chcieli przekonać rząd do realizacji swoich postulatów, pod groźbą dalszych blokad dróg.

Same blokady mają z kolei spełniać znamiona przestępstwa określonego w art. 174 § 1 Kodeksu karnego, a więc sprowadzania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. To właśnie to przestępstwo, z uwagi na jego charakter, miałoby zostać popełnione przez aktywistów w charakterze terrorystycznym – górna granica kary w jego przypadku to bowiem aż 8 lat. Ordo Iuris wskazał także, że niemiecki Sąd Krajowy w Monachium z podobnych powodów uznał Ostatnie Pokolenie za organizację terrorystyczną.