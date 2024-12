Zaostrzenie kar. Ilu Polaków popiera karę śmierci?

W 2024 r. 40 proc. badanych chciało zaostrzenia przepisów i surowszego karania sprawców przestępstw. Jeszcze w 2018 r. odsetek takich odpowiedzi był znacznie wyższy, wynosił 60 proc.

Tradycyjnie zadawane są też pytania o karę śmierci. Nastawienie do niej społeczeństwa podległo istotnym zmianom w ostatnich dekadach. Początkowo, gdy poziom przestępczości był wysoki, za jej przywróceniem opowiadał się większy odsetek badanych (rekordowe 77 proc. w latach 1999–2000 i 2004 r.), który w dalszych latach zdecydowanie malał. W 2024 r. poparcie to wyniosło 44,8 proc.). Jednocześnie w 2024 r. 20,1 proc. badanych deklarowało, że są zwolennikami kary chłosty, a 66,8 proc. popierało kierowanie do obozów pracy.

Czytaj więcej Przestępczość Brutalne napady w Warszawie. Podejrzani Gruzini zatrzymani Stołeczna policja zatrzymała czterech Gruzinów, podejrzanych m.in. o dokonanie brutalnych napadów w Warszawie. Dwaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

Zaufanie do policji i sądów. Jak wskazali Polacy?

Z badania wynika też, że więcej osób pozytywnie ocenia pracę policji (75,3 proc. uznaje ją za skuteczną) niż sądów (48 proc. ocenia je dobrze). – Wcale mnie to nie zaskakuje – mówi „Rz” sędzia Barbara Piwnik, b. minister sprawiedliwości, dziś w stanie spoczynku.

Dodaje, że sądy same zapracowały na to.

– Moim zdaniem można to rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Pierwsza sprawa – niestety ze smutkiem stwierdzam, że coraz częściej widzę na przykład tego czy innego rzecznika prokuratury, który opowiada szczegółowo, co ustalili, choć jest dopiero tuż po zdarzeniu. Ponieważ ten przekaz z informacją dociera prawie do każdego obywatela w tym kraju, to musimy się liczyć z tym, że sądy będą miały utrudnione zadanie – wskazuje sędzia Piwnik.