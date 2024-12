Wspomniał pan o problemach z tymczasowymi aresztami. Chodzi bardziej o ich długość czy liczbę?

Zarówno ich liczba, jak i łatwość wydawania decyzji o ich stosowaniu pokazuje, że w Polsce mamy z nimi poważny systemowy problem. Jego odzwierciedlenie widzimy w skargach trafiających do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, opierających się właśnie na kwestii ponadstandardowego czasu ich trwania. Sam fakt, że podejrzanemu grozi surowa kara, nie jest wystarczającą przesłanką do tego, by go aresztować. Podstawa taka nie może być rozumiana w oderwaniu od zasadniczego celu stosowania środków zapobiegawczych. A tym jest konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Praktyka pokazuje, że domniemanie, iż podejrzany będzie utrudniał postępowanie, sąd przyjmuje często za istniejące w oparciu o surowość grożącej kary, podzielając zapatrywanie prokuratury. Sam podejrzany nie może zaś przeprowadzić przeciwdowodów właśnie dlatego, że mowa o domniemaniu. To prowadzi do sytuacji patologicznych. Dlatego w projekcie ustawy, o którym wspomniałem – a który powstał przy współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – zaproponowano uchylenie tej przesłanki.

Czytaj więcej Prawo karne Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Marcina Romanowskiego W poniedziałek Sąd dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zdecydował, iż poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości - Marcin Romanowski - trafi na trzy miesiące do aresztu. Jego obrońca już zapowiedział odwołanie od tej decyzji.

W sprawie Romanowskiego wielu komentujących wydaje jednoznaczne decyzje.

Na pewno budzi i będzie budziła ona sporo emocji. Pan Marcin Romanowski ma swoich zwolenników, ale też przeciwników, którzy od dawna oczekiwali, że zostanie on aresztowany. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż chroni pana posła domniemanie niewinności, którego nikt nie może mu odmówić. A samo aresztowanie nigdy nie powinno być antycypacją kary – ani być w ten sposób postrzegane.

Z pańskich słów wnioskuję, że obrona Marcina Romanowskiego może mieć spore szanse, jeśli zdecyduje się – co już zapowiedziała – odwołać od decyzji sądu?