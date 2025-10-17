Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne czynniki wpływające na rozwój polskiego rynku ubezpieczeń?

Dlaczego sztuczna inteligencja jest uważana za kluczowy impuls zmian w branży ubezpieczeniowej?

Przed jakimi zagrożeniami stoi polski rynek ubezpieczeń?

Czy to dobry czas na wprowadzenie ubezpieczeń katastroficznych?

EKF Research i firma doradcza Deloitte opracowały analizę w oparciu o dwuetapowe badanie eksperckie przeprowadzone wśród przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W pierwszym etapie zidentyfikowano kluczowe szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora w perspektywie do 2028 r., w drugim eksperci dokonali oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz znaczenia dla rynku. Obawy przed zagrożeniami przeważyły nad oczekiwaniami wykorzystania szans, co zobrazował wskaźnik sentymentu branży ubezpieczeniowej, który pogłębił się w tegorocznej edycji badania do –117,4 z –92,5 rok wcześniej. Ten spadek wskazuje na pogorszenie nastrojów wśród ubezpieczycieli.

Dużo szans dla rynku ubezpieczeń

Wśród dziesięciu najważniejszych szans rozwojowych dla rynku ubezpieczeń w Polsce badani wskazali zarówno czynniki technologiczne, jak i gospodarcze oraz społeczne, które w nadchodzących latach mogą znacząco wpływać na dynamikę zmian w branży.

Zdaniem przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego, w najbliższych latach to cyfryzacja i innowacje technologiczne będą napędzać rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Szczególne znaczenie mają tu rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które w istotny sposób zwiększają efektywność procesów biznesowych. Aż 96 proc. respondentów podkreśliło ich znaczenie, wskazując na możliwość obniżenia kosztów działalności firm ubezpieczeniowych, precyzyjniejszej oceny ryzyka oraz tworzenia produktów lepiej dopasowanych do potrzeb klientów. Co ważne, ten kierunek uznano za najbardziej realny impuls zmian – 64 proc. ekspertów uznało, że to właśnie on najbardziej wpłynie na rynek.