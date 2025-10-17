Aktualizacja: 17.10.2025 07:00 Publikacja: 17.10.2025 05:18
Foto: Adobe Stock
EKF Research i firma doradcza Deloitte opracowały analizę w oparciu o dwuetapowe badanie eksperckie przeprowadzone wśród przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W pierwszym etapie zidentyfikowano kluczowe szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora w perspektywie do 2028 r., w drugim eksperci dokonali oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz znaczenia dla rynku. Obawy przed zagrożeniami przeważyły nad oczekiwaniami wykorzystania szans, co zobrazował wskaźnik sentymentu branży ubezpieczeniowej, który pogłębił się w tegorocznej edycji badania do –117,4 z –92,5 rok wcześniej. Ten spadek wskazuje na pogorszenie nastrojów wśród ubezpieczycieli.
Foto: Paweł Krupecki
Wśród dziesięciu najważniejszych szans rozwojowych dla rynku ubezpieczeń w Polsce badani wskazali zarówno czynniki technologiczne, jak i gospodarcze oraz społeczne, które w nadchodzących latach mogą znacząco wpływać na dynamikę zmian w branży.
Zdaniem przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego, w najbliższych latach to cyfryzacja i innowacje technologiczne będą napędzać rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Szczególne znaczenie mają tu rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które w istotny sposób zwiększają efektywność procesów biznesowych. Aż 96 proc. respondentów podkreśliło ich znaczenie, wskazując na możliwość obniżenia kosztów działalności firm ubezpieczeniowych, precyzyjniejszej oceny ryzyka oraz tworzenia produktów lepiej dopasowanych do potrzeb klientów. Co ważne, ten kierunek uznano za najbardziej realny impuls zmian – 64 proc. ekspertów uznało, że to właśnie on najbardziej wpłynie na rynek.
Czytaj więcej
Z początkiem września do użytku weszła nowa aplikacja. Dzięki niej kierowcy nie muszą już po szko...
Sprzyjające warunki dla dalszej transformacji tworzy również otoczenie makroekonomiczne. Prognozy zakładają, że w latach 2025-2028 polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie około 3 proc. rocznie – nieco poniżej oczekiwanych 3,5 proc. 2025 r. Stabilny wzrost gospodarczy uznany został przez badanych za jeden z najważniejszych czynników wspierających rozwój analizowanego rynku. Bogacące się społeczeństwo będzie, w ocenie ubezpieczycieli, sięgać częściej po polisy.
Rynkowi sprzyjać ma także rosnące zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ich dynamika wzrostu sięga obecnie 12 proc. rocznie, a kluczowymi czynnikami napędzającymi ten trend są starzenie się społeczeństwa i ograniczona wydolność publicznej służby zdrowia. W 2024 r. wartość składek z tego tytułu przekroczyła 12 mld zł, a do 2028 r. może osiągnąć nawet 20 mld zł, co czyni ten segment jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów całego rynku.
Po stronie szans badani wymienili także rosnącą świadomość zmian klimatu skutkująca wzrostem popytu na ubezpieczenia klimatyczne i chroniące od ryzyk katastroficznych, a także wzrost skali realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji realizowanych ze środków unijnych.
Ale choć przed rynkiem ubezpieczeń w Polsce otwiera się wiele szans, przedstawiciele branży ostrzegają, że nie brakuje też zagrożeń, które mogą zahamować jego rozwój. Największym z nich pozostaje presja regulacyjna, ściśle powiązana z postępującą cyfryzacją sektora. Podobnie jak w ubiegłym roku, eksperci wskazali kwestie regulacyjne jako jedno z najpoważniejszych ryzyk dla sektora.
Drugim rodzajem zagrożeń wskazanym w analizie pozostaje niepewność geopolityczna. Wśród głównych źródeł ryzyka wymieniono wojnę w Ukrainie, nasilającą się rywalizację gospodarczą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz polityczną niestabilność w USA. Zjawiska te prowadzą do wzrostu kosztów reasekuracji, niepewności co do wartości szkód oraz ograniczają możliwości dywersyfikacji ryzyk.
Czytaj więcej
Największy polski ubezpieczyciel wzmacnia swoją ofertę życiową. Klientom oferuje wsparcie w ciężk...
Wśród zagrożeń charakteryzujących się ponadprzeciętnym znaczeniem oraz prawdopodobieństwem materializacji znalazły się też zmiany klimatyczne skutkujące rosnącymi kosztami reasekuracji i likwidacji szkód oraz utrudniające szacowanie ryzyka przez ubezpieczycieli. Wielkim problemem w Polsce jest też ciągle niska świadomość ubezpieczeniowa społeczeństwa skutkująca ograniczonym zainteresowaniem produktami o charakterze dobrowolnym i dominacją ubezpieczeń obowiązkowych. Do tego dochodzi wojna cenowa na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych skutkująca niską rentownością tego segmentu rynku. Silny wpływ na rynek ubezpieczeń w naszym kraju mają także niekorzystne zmiany demograficzne, w tym przede wszystkim starzejące się społeczeństwo. Ten problem będzie się pogłębiał.
– Globalny rynek ubezpieczeń wchodzi w dekadę większej zmienności i fragmentacji, napędzanej zmianami klimatycznymi, geopolityką, deglobalizacją oraz rewolucją AI – skomentował wyniki badania Marcin Warszewski, partner, lider usług dla sektora ubezpieczeń, Deloitte.
Zwrócił uwagę, że zmiany klimatyczne przekładają się na realne konsekwencje dla gospodarki i sektora ubezpieczeń. – Globalnie 2024 r. zamknął się ok. 320 mld dol. strat katastroficznych, w tym 140 mld strat ubezpieczonych. To jeden z najwyższych poziomów w historii, co potwierdza trwały trend rosnących szkód pogodowych – wylicza ekspert Deloitte. – W Europie ubezpieczonych jest jedynie ok. 25 proc. strat klimatycznych, przy czym w niektórych krajach poziom ochrony jest poniżej 5 proc. – dodaje.
Zwrócił uwagę, że w Polsce skutki zmian klimatu stają się policzalne: coraz częstsze powodzie błyskawiczne, nawałnice i lokalne podtopienia oraz okresowe susze przekładają się na wzrost częstości i kosztów szkód w majątku, rolnictwie i infrastrukturze.
– Polski rząd przeznaczył 8 mld zł na szkody materialne i miliard zadośćuczynień dla ludzi dotkniętych zeszłoroczną powodzią, a przecież nasz budżet nie jest workiem bez dna. Wydaje się, że to odpowiedni moment, aby rozpocząć wreszcie dyskusję na temat obowiązkowych ubezpieczeń katastroficznych, które funkcjonują już w wielu europejskich krajach np. Rumunii, Hiszpanii czy Francji – uważa Dominika Kozakiewicz, prezes zarządu, Aon.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
EKF Research i firma doradcza Deloitte opracowały analizę w oparciu o dwuetapowe badanie eksperckie przeprowadzone wśród przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W pierwszym etapie zidentyfikowano kluczowe szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora w perspektywie do 2028 r., w drugim eksperci dokonali oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz znaczenia dla rynku. Obawy przed zagrożeniami przeważyły nad oczekiwaniami wykorzystania szans, co zobrazował wskaźnik sentymentu branży ubezpieczeniowej, który pogłębił się w tegorocznej edycji badania do –117,4 z –92,5 rok wcześniej. Ten spadek wskazuje na pogorszenie nastrojów wśród ubezpieczycieli.
Z początkiem września do użytku weszła nowa aplikacja. Dzięki niej kierowcy nie muszą już po szkodzie spisywać p...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Największy polski ubezpieczyciel wzmacnia swoją ofertę życiową. Klientom oferuje wsparcie w ciężkiej chorobie i...
Rada nadzorcza PZU, po konkursie, powierzyła funkcję prezesa Bogdanowi Benczakowi. Nowy prezes będzie kierował t...
Rada nadzorcza PZU wskazała następcę Andrzeja Klesyka na stanowisko prezesa zarządu spółki. Potwierdziły się nie...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Po niespodziewanym odwołaniu Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa PZU trwają próby wyłonienia jego następcy. Wybór...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas