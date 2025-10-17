To jest rywalizacja niemal sportowa, po zsumowaniu ocen okazało się bowiem, że dziesiąty i jedenasty uczestnik klasyfikacji mają ten sam wynik – co do setnych części punktu, stąd trzeba było powiększyć liczbę finalistów.

Konkurs Chopinowski 2025. Lista finalistów

Oto jedenastka finalistów Konkursu Chopinowskiego 2025 w kolejności alfabetycznej:

Piotr Alexewicz – Polska, 25 lat, aktualnie studiuje w Zurychu;

Kevin Chen – Kanada, 20 lat, studiuje w Hanowerze, wśród swoich wcześniejszych nauczycieli wymienia Krzysztofa Jabłońskiego;

David Khrikuli, Gruzja – 24 lata, kształci się w Madrycie;

Shiori Kuwahara, Japonia – 30 lat, absolwentka uczelni w Tokio i w Berlinie;

Tianyou Li, Chiny – 21 lat, studiuje w konserwatorium w Tiencinie;

Eric Lu, USA – 28 lat, ukończył Curtis Institute w Filadelfii;

Tianyao Lyu, Chiny – 17 lat skończy 21 października, studentka Katarzyny Popowej–Zydroń w poznańskiej Akademii;

Vincent Ong, Malezja – 24 lata, studiuje w Berlinie;

Miyu Shindo, Japonia – 23 lata, studia w Moskwie, obecnie w Hanowerze;

Ziton Wang, Chiny – 26 lat, była studentką w Kanadzie u Dang Thai Sona;

William Yang, USA – 24 lata, studiuje w Juilliard School of Music w Nowym Jorku u Roberta McDonalda.

Konkurs Chopinowski 2025: Stopniała przewaga Chin

Ponieważ wśród rozmaitych teorii spiskowych, dotyczących tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, jakie pojawiły się głównie w sieci, była także i ta o licznych powiązaniach uczestników z jurorami, u których pobierali lekcje, powyżej wskazujemy tych finalistów, którzy byli lub są studentami członków jury. Jest ich zaledwie czworo, a zatem trudno mówić o jakimś szerszym zjawisku. Dodajmy, że każdy uczestnik Konkursu musi wymienić swoich nauczycieli, a juror nie może oceniać swoich studentów.

W finale stopniała dominacja przedstawicieli Chin. Jest ich zaledwie troje, mają więc nikłą przewagę nad dwiema pianistkami z Japonii oraz dwoma pianistami z USA. Są ponadto przedstawiciele Gruzji, Kanady, Malezji i Polski, a zatem panuje spora różnorodność geograficzna.

Najliczniejsza grupa finalistów mieści się w przedziale wiekowym 20-25 lat, to zresztą dzisiaj optymalny wiek na konkursowy sukces, nie tylko w rywalizacji chopinowskiej.

Finały Konkursu rozpoczną się w sobotę 18 października i potrwają trzy dni.