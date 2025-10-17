Symbol wybitnej tradycji muzycznej, która łączy pokolenia
To jest rywalizacja niemal sportowa, po zsumowaniu ocen okazało się bowiem, że dziesiąty i jedenasty uczestnik klasyfikacji mają ten sam wynik – co do setnych części punktu, stąd trzeba było powiększyć liczbę finalistów.
Oto jedenastka finalistów Konkursu Chopinowskiego 2025 w kolejności alfabetycznej:
Ponieważ wśród rozmaitych teorii spiskowych, dotyczących tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, jakie pojawiły się głównie w sieci, była także i ta o licznych powiązaniach uczestników z jurorami, u których pobierali lekcje, powyżej wskazujemy tych finalistów, którzy byli lub są studentami członków jury. Jest ich zaledwie czworo, a zatem trudno mówić o jakimś szerszym zjawisku. Dodajmy, że każdy uczestnik Konkursu musi wymienić swoich nauczycieli, a juror nie może oceniać swoich studentów.
W finale stopniała dominacja przedstawicieli Chin. Jest ich zaledwie troje, mają więc nikłą przewagę nad dwiema pianistkami z Japonii oraz dwoma pianistami z USA. Są ponadto przedstawiciele Gruzji, Kanady, Malezji i Polski, a zatem panuje spora różnorodność geograficzna.
Najliczniejsza grupa finalistów mieści się w przedziale wiekowym 20-25 lat, to zresztą dzisiaj optymalny wiek na konkursowy sukces, nie tylko w rywalizacji chopinowskiej.
Finały Konkursu rozpoczną się w sobotę 18 października i potrwają trzy dni.
