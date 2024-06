Jak informuje resort sprawiedliwości, mężczyzna był poszukiwany przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie w związku podejrzeniem udziału w zorganizowanej w grupie przestępczej i finansowaniem działalności terrorystycznej. Od września 2021 r. do 22 lutego 2022 r. miał organizować nielegalne przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez co najmniej 1670 obywateli Syrii, Iraku i Jemenu oraz dalszy ich przewóz do Niemiec. Według śledczy, z popełnionych przestępstw osiągnął korzyść majątkową w wysokości co najmniej 1 670 000 euro.

Muhammedowi Kamilowi Ali zarzucono także, iż uzyskane w wyniku przestępstwa środki finansowe legalizował poprzez inwestycje w kryptowaluty. Zamierzał finansować nimi działalność terrorystyczną, co stanowi naruszenie przepisu z art. 165a §1 kodeksu karnego

Mohammed Kamil Ali był poszukiwany listem gończym wydanym 15 lutego 2024 roku przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, a także czerwoną notą Interpolu. 29 maja został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w Armenii.

„W tym przypadku sprawne działania prokuratury oraz współpraca międzynarodowa przyczyniły się do zatrzymania osoby, której działania determinowały wzrost niebezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, a jej wydanie pozwoli na pociągnięcie jej zgodnie z polskimi przepisami do odpowiedzialności przed sądem” - czytamy w komunikacie MS.