Ruszyły ferie zimowe w Polsce. Wato pamiętać jak zachować się na stoku. Są zasady, które obowiązują wszystkich narciarzy.

Reklama

Wymuszanie pierwszeństwa jazdy na stoku, jazda poza wyznaczonymi trasami czy jazda młodzieży bez kasku oraz jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków wiążą się z karami finansowymi. Są sankcje dla narciarzy i snowboardzistów, którzy wejdą na stok w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu narkotyków. Grozi za to grzywna od 20 zł do 5 tys. zł. Podobną karę zapłacą opiekunowie za jazdę na stoku młodzieży do lat 16, bez kasku.

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy badanie wykaże zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila. Policja w każdej chwili może sprawdzić trzeźwość narciarza czy snowboardzisty, a nie tylko wtedy, kiedy dojdzie do wypadku. Każdy narciarz czy snowbordzista musi się poddać badaniu przez policję.

Poważnym konsekwencjom wypadkom na stoku zapobiec mają obowiązkowe kaski na głowach dzieci do lat 16. Zadbać o nie muszą opiekunowie lub rodzice.