Od poniedziałku 15 stycznia do niedzieli 28 stycznia 2024 r. będą trwały ferie w województwie dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku – w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku – w województwie lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. W tym roku najpóźniej tj. w poniedziałek 12 lutego wyjadą na ferie uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Do szkoły wrócą w poniedziałek 26 lutego.

Ferie zimowe 2024 PAP

Ferie zimowe w szkole

Przypomnijmy, że w czasie ferii szkoła nie ma obowiązku zapewnić uczniom zajęć opiekuńczo-wychowawczych np. świetlicowych. Szkoła może jednak być organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych podczas ferii zimowych w formie np. półkolonii czy zimowiska w kraju lub za granicą. Ich organizacja wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej kadry opiekuńczej na podstawie osobnych umów zlecenia z pedagogami. Za udział dziecka w takich formach wypoczynku szkoła może pobierać od rodziców opłaty.

Sprawdzą autokary przed wyjazdem na ferie

Policja informuje, że w całym kraju policjanci ruchu drogowego będą prowadzić kontrole autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.