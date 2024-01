Sprawą mandatu Kamińskiego zajmie się też Izba Kontroli SN

To postanowienie Zbigniewa Kapińskiego, prezesa Izby Karnej, zastępującego Pierwszą Prezes SN pod jej nieobecność. Jak podało biuro prasowe SN, tym samym rozstrzygnięty został spór o to, która Izba jest właściwa do rozpatrzenia odwołania byłego szefa CBA.

Odwołanie, prawomocnie skazanego byłego ministra, trafiło w środę za pośrednictwem marszałka Sejmu do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Jednak w czwartek pełnomocnik Kamińskiego złożył wniosek do I prezes SN o rozstrzygnięcie, która izba ma zająć się tym odwołaniem. „Wniosek został rozstrzygnięty w taki sposób, że właściwą tu jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych” – przekazał „Rzeczpospolitej” Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN.

Wcześniej w czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika.

Tymczasem w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej znajdują się też odwołania Kamińskiego i Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów poselskich złożone tam bez pośrednictwa marszałka Sejmu. W tych sprawach nie zostały jeszcze wyznaczone terminy posiedzeń.