Powtórzę jeszcze raz. To wszystko zależy od drogi jaką obiorą władze emiratów arabskich. Jeśli pójdą na skróty, to będzie to szybka ścieżka. Wówczas rzeczywiście może to nastąpić bardzo szybko – kilka, kilkanaście dni. Jeżeli w grę wchodzi ekstradycja to myślę, że zajmie ona dużo więcej czasu. Wiąże się to z wymianą oficjalnych dokumentów, tłumaczeniami itd. Są sprawy ekstradycyjne, które potrafią trwać latami.