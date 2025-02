– W związku z tym proponowane uregulowanie narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Poza tym pozostaje w kolizji z zasada proporcjonalności, bo pozostaje w rażącej dysproporcji do wagi naruszenia – dodaje ekspert.

Podobnie uważa mec. Piotr Majewski z kancelarii Głogowski Majewski, specjalizujący się w prawie drogowym. – Prawo, żeby było skuteczne, musi być respektowane, a szacunek do niego kształtuje się poprzez sankcję za jego złamanie. Tyle tylko, że ta sankcja musi być proporcjonalna, przede wszystkim w stosunku do wagi naruszenia przepisu, ale również proporcjonalna do innych sankcji, jakie prawo przewiduje w podobnych sytuacjach – mówi adwokat, zwracając uwagę na niespójność z regulacjami kodeksu karnego, które określają, kiedy sąd orzeka lub może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

– Nawet jeśli ktoś spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, sąd nie ma obowiązku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu. Mało tego, za jazdę w stanie nietrzeźwości, co obiektywnie stanowi duże niebezpieczeństwo, zakaz prowadzenia pojazdów zaczyna się od trzech lat. Tymczasem tutaj projektodawca proponuje cofanie uprawnień aż na pięć lat w sytuacji, gdy dany kierowca mógł nie naruszyć żadnych przepisów, poza złamaniem zakazu prowadzenia – dodaje mec. Majewski, który uważa, że wystarczającą sankcją byłoby cofnięcie uprawnień na okres jednego roku.