Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w piątek, że rząd będzie chciał wykreślić z Krajowego Planu Odbudowy podatek, który mieliby płacić właściciele aut spalinowych. Potwierdziła tę informację w rozmowie z dziennikiem „Fakt”. - Chcemy usunąć z KPO podatek od samochodów spalinowych - zadeklarowała minister.



Nowa opłata rejestracyjna

Odniosła się też do nowej opłaty rejestracyjnej. - W kwestii opłaty rejestracyjnej chcemy ją w taki sposób wyprofilować, żeby nie uderzyła po kieszeniach najmniej zamożnych. Bo to nie może być tak, że im samochód jest starszy i więcej spala, tym więcej ktoś płaci. Trzeba to odpowiednio zmodyfikować i nad tym będzie pracowało Ministerstwo Klimatu, żeby najmniej zamożni tej opłaty nie odczuli - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jeszcze w ubiegłym miesiącu nową opłatę rejestracyjną oraz podatek od posiadania aut spalinowych, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, zapowiadał wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Opłata miałaby wejść w życie w pierwszym kwartale 2025 r., natomiast podatek od posiadania w 2026 r.

Cel opłaty rejestracyjnej i podatku od aut spalinowych

Wprowadzenie nowej opłaty rejestracyjnej i podatku od posiadania aut spalinowych miało się przyczynić do obniżenia emisji CO2 przez transport. Założono przy tym, że podniesienie kosztów używania aut z tradycyjnym napędem pozwoli dodatkowo rozpędzić polski rynek samochodów elektrycznych, których udział jest czterokrotnie niższy od średniej w UE.