Policyjny pościg może przestraszyć kierowcę. W przypadku oznakowanego radiowozu i umundurowanych policjantów sytuacja jest oczywista. Co jednak zrobić kiedy podróżujemy nocą, w odludnym miejscu, a do kontroli zatrzymuje nas nieumundurowany patrol w nieoznakowanym pojeździe?

Reklama

Od czerwca 2017 r. kierowcy-uciekinierzy odpowiadają surowiej za policyjny pościg. I tak kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia. W takiej sytuacji sąd zakazuje też prowadzenia pojazdów. To wszystko za sprawą art. 178b kodeksu karnego.

Kiedy patrol podejmuje pościg? Przepisy przewidują kilka sytuacji.

Po pierwsze, kiedy kierujący pojazdem nie zastosował się do sygnału zatrzymania podanego przez policjanta lub w inny sposób jego zachowanie wskazuje jednoznacznie na chęć uniknięcia kontroli.