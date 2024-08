Czy Trybunał Konstytucyjny zajmie się religią w szkołach? Episkopat wnioskuje do SN

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało petycję do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w związku ze zmianami w nauczaniu lekcji religii w polskich szkołach. W petycji KEP poprosiła SN o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie rozporządzenia minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Podobna petycja złożona została przez kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, o czym poinformował przewodniczący Radzie ksiądz Grzegorz Giemza.

Reklama

Religia w szkołach a Trybunał Konstytucyjny. Episkopat wnioskuje do Sądu Najwyższego

– Decydując się na wystąpienie z petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego – przyznał Rzecznik Episkopatu – Prezydium Konferencji Episkopatu Polski kieruje się przekonaniem, że sprawa dotyczy istotnego interesu publicznego, to jest m.in. takich wartości jak poprawność legislacji, ochrona pracy, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Chodzi o rozporządzenie z dnia 26 lipca 2024 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, na mocy którego od 1 września 2025 roku lekcje religii w szkołach zredukowane zostaną do jednej lekcji tygodniowo. Jak wskazał rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak SJ, tryb wydania rozporządzenia ma być niezgodny z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.