Barbara Nowacka już w ubiegłym roku zapowiadała, że jako minister edukacji ograniczy lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. W czwartek poinformowała, że rozwiązanie to zacznie obowiązywać od 1 września 2025 roku. - Jeżeli dziecko ma więcej religii niż biologii, chemii, geografii razem wziętych, to coś w procesie edukacyjnym idzie nie tak. Jeżeli są osoby, a na pewno takie są, dla których ta edukacja religijna jest ważna, nic nie stoi na przeszkodzie, by były realizowane dodatkowe godziny w ramach zajęć dodatkowych — mówiła.

Nowacka poinformowała, że jedną lekcję religii zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. - Za chwilę rozpoczną się prace nad tym rozporządzeniem. Znajdzie się w nim także kwestia łączenia w grupy dzieci, które chcą uczęszczać w szkole na religię - zapowiedziała.

Przypomnijmy, że obecnie lekcje religii są organizowane oddzielnie dla uczniów każdej klasy, ale musi być ich przynajmniej siedmiu z tej klasy. Jeśli chętnych jest mniej, szkoła organizuje naukę religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. MEN zaproponowało umożliwienie zorganizowania w przedszkolu i szkole lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej, jeśli na lekcję religii zgłosiło się równo lub więcej niż siedmiu uczniów (wychowanków). Zasada ma obowiązywać także w przedszkolach.