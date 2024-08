Biskup Wojciech Osial: Nie chcemy wojny w sprawie religii

Kosiniak-Kamysz mówi, że nie pozwoli na to, żeby religię wyprowadzić ze szkoły. Więc tu można być, przynajmniej na ten moment, spokojnym. Gdyby się jednak zdarzyło, że religia ze szkoły znika, to Kościół poradziłby sobie z jej nauczaniem tak jak kiedyś w salkach katechetycznych?

Myślę, że nie dojdzie do tego, że lekcja religia zniknie ze szkoły. Gdyby jednak tak się stało, to Kościół na pewno będzie dalej katechizował. Chcę powiedzieć, że formy katechezy parafialnej mamy wypracowane, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie do sakramentów świętych, mamy przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej czy młodzieży do bierzmowania, czy przygotowanie młodych do sakramentu małżeństwa. Katecheza już jest i działa. Te formy też oczywiście wymagają pewnych zmian i je wdrażamy.

O jakich zmianach mówimy?

Chcemy katechezie przyparafialnej nadać mocniejszy charakter katechumenalny, to znaczy mocniejszy charakter ewangelizacyjny, żeby było głoszenie kerygmatu, głoszenie tego najważniejszego przesłania, jakie daje nam wiara o naszym zbawieniu, chcemy dać doświadczenie wspólnoty i modlitwy. Tego my nie możemy zrobić w szkole, bo szkoła nie jest do tego właściwym środowiskiem. Takie rzeczy dotyczące więzi z Bogiem, głębokie przyjmowanie Słowa Bożego, doświadczanie wspólnoty, doświadczanie modlitwy szeroko pojętej, to może się dokonać tylko we wspólnocie ludzi wierzących w parafii. I my takie działania podejmujemy. Na pewno będziemy się starać zrobić wszystko, żeby ta formacja do wiary była. Ale też z drugiej strony będziemy bronić lekcji religii, żeby lekcja religii była w szkole. Tu mogę podziękować panu Kosiniakowi i PSL za te deklaracje, że chcą bronić lekcji religii.

Jakość nauczania religii w szkole, to jest temat do dyskusji. Nie zamierzamy przed nim uciekać



Unikał ksiądz polityki i komentowania polityków, a jednak…

Chcę powiedzieć, podkreślić, przypomnieć, że lekcja religii ma znaczenie nie tylko religijne. W szkole ma także znaczenie wychowawcze. Jest integralną częścią wychowania człowieka. Sfera duchowa spełnia bardzo ważną rolę w wychowaniu. A podczas lekcji religii uczeń otrzymuje wsparcie także duchowe dla różnorodnych swoich problemów. Jest to szczególnie dzisiaj ważne, kiedy widzimy, że uczniowie zmagają się z różnymi kryzysami psychiczno-duchowymi. Treści lekcji religii dotyczą kształtowania sumienia, charakterów, jakże ważnych postaw społecznych. Wychowujemy do takich wartości ogólnoludzkich jak miłość bliźniego, międzyludzka solidarność, potrzeba sprawiedliwości, otwartość na drugiego człowieka, tolerancja, empatia, zgoda. To są wszystko wartości bardzo dzisiaj potrzebne. Ponadto ta lekcja religii ma wartość też kulturową, pomaga zrozumieć naszą kulturę, korzenie, historię i tak dalej.

Wrócę na moment do hipotetycznej sytuacji nauczania religii poza szkołą. Mówi ksiądz biskup, że Kościół sobie poradzi. Udźwignie też ciężar finansowy, utrzymanie sal, katechetów?

Ufam mocno, że nie będzie takiej sytuacji, że lekcja religii zostanie usunięta ze szkoły. Ma ona bardzo poważne umocowanie prawne. Ale jeśliby się tak stało, to Kościół dalej będzie głosił Ewangelię i mówił o jej potrzebie dla życia. Kościół będzie podejmował to wyzwanie w parafii. To jest misja Kościoła. Kościół istnieje dla ewangelizacji, aby ludziom nieść zbawienie.