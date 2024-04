- Byliśmy nimi wstrząśnięci. Monika Horna-Cieślak zobowiązała przedstawicieli poszczególnych działów w Biurze RPD do podjęcia odpowiednich działań, które mają na celu wyjaśnienie sprawy— przekazała Paulina Nowosielska, rzeczniczka prasowa Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Co powiedział Aleks Donaldowi Tuskowi

W trakcie środowego otwartego spotkania z wyborcami, w którym uczestniczył premier Donald Tusk i kandydat KO na prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski, do zadania pytania premierowi zgłosił się nastolatek Aleks, który opowiedział, co mu się przydarzyło.

- To się stało na zielonej szkole, kiedy byłem w szóstej klasie. Zostałem wykorzystany seksualnie przez mojego rówieśnika z klasy. Powiedziałem o tym mojej wychowawczyni, pani pedagog i dyrektorce. Wie pan, co oni wtedy zrobili? Nic nie zrobili totalnie. Pani dyrektor uznała, że wymyśliłem to wszystko i pozwała moich rodziców, że niby byli bierni, że nie chodzili na spotkania. To było kłamstwo. Gdyby dyrektorka wygrała sprawę, od razu poszedłbym do domu dziecka, odebraliby mnie rodzicom. Na szczęście wygraliśmy — wyznał chłopak. I dodał:

- Ja chcę tylko pana zapytać, czy można z tym coś zrobić, czy można wyrzucić dyrektorkę, tego właśnie chcę, bo to jest złamanie prawa według mnie. Mieli obowiązek coś zrobić, musieli zadzwonić na policję, a oni nie chcieli stracić swojego stołka — mówił Aleks. Jego słowom towarzyszyły brawa od osób zebranych na sali.

Premier do chłopca: Jestem niezwykle zbudowany twoją odwagą cywilną

- To jest dla mnie zupełnie niezwykła chwila. Mam za sobą setki spotkań, spotykam setki osób bardzo odważnych, mówiących o rzeczach strasznych, ludzi w dojrzałym wieku, ludzi pod koniec swojego życia, chorych, pokrzywdzonych przez życie albo przez bliskich, albo władze — zareagował Donald Tusk.