Termin transpozycji upłynął 21 grudnia 2020 r. Komisja dotychczas nie otrzymała informacji o realizacji dyrektywy 2018/1972, choć Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w lutym 2021 r. W lipcu 2022 r. wniosła do TSUE skargę na Polskę.

TSUE nie ma uzasadnienia dla takiego opóźnienia Polski

W dzisiejszym wyroku Trybunał uwzględnił skargę Komisji. Za bezsporne uznał, że Polska nie podjęła środków niezbędnych do zapewnienia transpozycji dyrektywy 2018/1972 w terminie wskazanym w uzasadnionej opinii Komisji (tj. do 23 listopada 2021 r.). Trybunał wskazał przy tym, że ani konieczność przyjęcia nowych aktów prawnych kompleksowo regulujących rynek telekomunikacyjny, ani podnoszona przez Polskę nieprecyzyjność przepisów ww. dyrektywy, ani skutki pandemii COVID-19 nie usprawiedliwiają zarzucanego przez Komisję uchybienia.

Na wniosek Komisji Trybunał nakazał też Polsce zapłacić okresową karę pieniężną i ryczałt. Trybunał uznał, że to odpowiedni środek do nakłonienia Polski, by jak najszybciej dokonała transpozycji dyrektywy 2018/1972. Na wypadek gdyby stwierdzone uchybienie trwało w dniu ogłoszenia wyroku (czyli 14 marca 2024 r.), Polska została zobowiązana zapłacić 50 000 euro dziennie, licząc od dnia ogłoszenia wyroku do chwili usunięcia uchybienia.

Jeśli chodzi o ryczałt, Trybunał orzekł, że skuteczne zapobieganie analogicznym naruszeniom prawa Unii w przyszłości oraz zapewnienie jego pełnej skuteczności przemawiają za zobowiązaniem Polski do zapłaty na rzecz Komisji kwoty 4 milionów euro (ponad 17 mln zł).