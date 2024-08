— W tej sytuacji nie ma mowy o żadnym przejęciu funkcji prokuratora przez Prokuratora Generalnego. Rzeczywiście PG rozpoznał wniosek o wyłączenie z postępowania jego pierwszego zastępcy. Był bowiem do tego zobowiązany przepisami prawa, ponieważ tylko on mógł wydać decyzję w tej sprawie jako bezpośredni przełożony. Nie ma więc żadnych podstaw do wygaszenia mandatu senatora — mówi prok. Adamiak.

Czytaj więcej Prawnicy Jest wniosek o wygaszenie mandatu Adama Bodnara Złożyliśmy wniosek do marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o wygaszenie mandatu senatorskiego Adama Bodnara w związku z jego bezprawnymi działaniami - poinformował na Facebooku poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski.

Nie pierwsza próba uderzenia w Prokuratora Generalnego

Co istotne nie jest to pierwsza próba wygaszenia mandatu senatorskiego Bodnara. W grudniu ubiegłego roku Marcin Romanowski wraz ze swoją partyjną koleżanką zawnioskowali o to u marszałek Senatu. Uzasadniali to doniesieniami o przejęciu przez Prokuratora Generalnego spraw cywilnych, rejestrowych związanych ze zmianą kierownictwa w mediach publicznych, co ich daniem miało być niezgodnym z konstytucją łączeniem funkcji senatora i prokuratora. Nie doczekali się jednak wówczas odpowiedzi od marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

— Recydywa Adama Bodnara (…) Ciekawe, czy tym razem Pani Marszałek dopełni swoich obowiązków, czy narazi Senat na działanie w składzie nieuprawnionym, a siebie ponownie na odpowiedzialność z art 231 § 2 kk (zagrożenie 10 lat więzienia)? — pyta na portalu X Marcin Romanowski.