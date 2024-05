Na ile to, co b. dyrektor mówił w Sejmie, może być przydatne w dalszym postępowaniu?

Dla mnie to wszystko nie jest proste. B. dyrektor nie mówił w ten sposób: uczestniczyłem w rozmowie, w której brali udział X z Y. To tamci panowie rozmawiali, ustalali, czyli wiceminister Marcin Romanowski z ministrem Zbigniewem Ziobrą. Wyobrażam sobie, że jeśli ktoś podejmuje decyzję o upublicznieniu informacji, to mówi: były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przy mnie zatelefonował; wiem, że rozmawiał, bo na przykład rozmowa była odsłuchiwana przy użyciu zestawu głośnomówiącego itd. Tymczasem gdy słucha się wypowiedzi b. dyrektora, opinia publiczna może sobie od razu wyrobić opinię o wiarygodności świadka czy podejrzanego.

Były dyrektor Funduszu to tzw. mały świadek koronny…

Ale to nie zmienia jego obowiązków procesowych. Poza tym mieliśmy już wielu małych i dużych świadków koronnych, którzy przyczynili się do klęsk różnych postępowań. To dopiero z czasem sąd oceni wartość tych informacji i da temu wyraz w orzeczeniu kończącym postępowanie. Poza tym słyszę, że pojawiają się tymczasowe aresztowania w związku z tą sprawą. Nie wiem, czy dowodem, który zaważył na podjęciu takich, a nie innych decyzji przez sąd, były wyjaśnienia tego pana. On sam nie został aresztowany, ma nieograniczone możliwości kontaktu, wpływania na opinię publiczną. Poza tym kilka dni temu usłyszałam, że był kilkadziesiąt razy przesłuchany w tej sprawie. Sama niejednokrotnie, przez wiele lat oceniając różne wyjaśnienia, powoływałam się na bardzo wyważone orzeczenie Sądu Najwyższego, który uznał, że wielokroć przesłuchań tej samej osoby nie wzmacnia jej wiarygodności. To, że ktoś jest kilkadziesiąt razy słuchany, nie oznacza, że wartość jego wyjaśnień jest przez to większa. Powiedziałabym, że jest wprost przeciwnie.

W związku z tą sprawą pojawiają się taśmy z nagraniami rozmów wysokich urzędników MS.

Pojawia się informacja, że ten pan przez dwa lata nagrywał rozmowy kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To ja się pytam, dlaczego po powzięciu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, przez ten czas milczał? Pytam się więc, czy był on szefem tego funduszu, czy niewolnikiem stanowiska? W mojej opinii ktoś mając informacje o takich nieprawidłowościach czy wręcz popełnianiu przestępstwa na takich szczeblach władzy, dziękuje za pracę, zgłasza się do prokuratury czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub innej służby, składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którego był świadkiem. Nie można mówić o tym, że dyrektor departamentu przez dwa lata uczestniczy w popełnianiu przestępstw, nagrywa rozmowy, korzysta z zaszczytów, bierze pieniądze, a jednocześnie zbiera materiał na tych, którzy popełniają przestępstwa.