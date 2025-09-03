Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kryteria przyznawania „wczasów pod gruszą” z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Czy osoby na urlopie macierzyńskim mogą korzystać z „wczasów pod gruszą”?

Jakie rozróżnienia istnieją między „wczasami pod gruszą” a świadczeniem urlopowym?

Jakie czynniki decydują o przyznaniu i wysokości świadczeń z ZFŚS?

Jakie zasady dotyczą możliwości ubiegania się o świadczenia z ZFŚS przy zatrudnieniu u kilku pracodawców?

Jakie elementy regulaminu funduszu socjalnego mogą wpływać na przyznawanie świadczeń?

Koszty wakacyjnych wyjazdów, zarówno w Polsce, jak i za granicę, do niskich nie należą. Jeszcze w czerwcu, tuż przed startem wysokiego sezonu urlopowego, Związek Banków Polskich przedstawił dane, z których wynikało, że w 2025 r. Polacy planują wydać na wakacje nieco więcej niż rok temu. Średnia deklarowana kwota wydatków na letni wypoczynek w przeliczeniu na osobę miałaby wynieść 1761 zł, czyli o 27 zł (niecałe 2 proc.) więcej niż w 2024 r. W przypadku gospodarstw domowych planowany budżet to średnio 4401,7 zł. Kwota ta jest o 67,3 zł wyższa niż w ubiegłym roku i aż o 1006 zł wyższa niż trzy lata temu.

Zatem dodatkowe wsparcie finansowe w postaci tzw. wczasów pod gruszą staje się przyjemnym dodatkiem do wakacyjnego budżetu.

Pojawia się jednak wątpliwość, kto ma prawo do tego świadczenia oraz czy przysługuje ono osobom już przebywającym na urlopach, np. na macierzyńskim.