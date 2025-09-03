Rzeczpospolita
Prawo
„Wczasy pod gruszą” także dla matek na urlopie macierzyńskim

Sam fakt przebywania na urlopie macierzyńskim nie skutkuje utratą statusu pracownika. W efekcie wypłata z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przysługuje.

Publikacja: 03.09.2025 18:20

„Wczasy pod gruszą” także dla matek na urlopie macierzyńskim

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kryteria przyznawania „wczasów pod gruszą” z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
  • Czy osoby na urlopie macierzyńskim mogą korzystać z „wczasów pod gruszą”?
  • Jakie rozróżnienia istnieją między „wczasami pod gruszą” a świadczeniem urlopowym?
  • Jakie czynniki decydują o przyznaniu i wysokości świadczeń z ZFŚS?
  • Jakie zasady dotyczą możliwości ubiegania się o świadczenia z ZFŚS przy zatrudnieniu u kilku pracodawców?
  • Jakie elementy regulaminu funduszu socjalnego mogą wpływać na przyznawanie świadczeń?

Koszty wakacyjnych wyjazdów, zarówno w Polsce, jak i za granicę, do niskich nie należą. Jeszcze w czerwcu, tuż przed startem wysokiego sezonu urlopowego, Związek Banków Polskich przedstawił dane, z których wynikało, że w 2025 r. Polacy planują wydać na wakacje nieco więcej niż rok temu. Średnia deklarowana kwota wydatków na letni wypoczynek w przeliczeniu na osobę miałaby wynieść 1761 zł, czyli o 27 zł (niecałe 2 proc.) więcej niż w 2024 r. W przypadku gospodarstw domowych planowany budżet to średnio 4401,7 zł. Kwota ta jest o 67,3 zł wyższa niż w ubiegłym roku i aż o 1006 zł wyższa niż trzy lata temu. 

Zatem dodatkowe wsparcie finansowe w postaci tzw. wczasów pod gruszą staje się przyjemnym dodatkiem do wakacyjnego budżetu.

Pojawia się jednak wątpliwość, kto ma prawo do tego świadczenia oraz czy przysługuje ono osobom już przebywającym na urlopach, np. na macierzyńskim.

Traveldata zebrała i porównała ceny wakacji na 2026 rok. Jest taniej
Biura Podróży
Traveldata zebrała i porównała ceny wakacji na 2026 rok. Jest taniej
Dla kogo „wczasy pod gruszą”?

Jak wskazuje Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w kancelarii PCS, popularne „wczasy pod gruszą” należy odróżnić od świadczenia urlopowego, które wypłaca pracodawca nieprowadzący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). To drugie świadczenie jest przelewane jednorazowo (o ile pracodawca nie zrezygnuje z jego wypłaty) tym pracownikom, którzy w danym roku kalendarzowym wykorzystali urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni kalendarzowych.

Z kolei tzw. wczasy pod gruszą stanowią indywidualne wsparcie finansowe dla osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, które jest udzielane w związku z wypoczynkiem organizowanym we własnym zakresie.

– Warto również wspomnieć, że w odróżnieniu od świadczenia urlopowego, dofinansowanie w ramach funduszu nie jest uzależnione od długości zaplanowanych wczasów – wyjaśnia Anna Szulc, prawniczka w kancelarii PCS.

Jednak nie oznacza to, że każda osoba, która złoży wniosek, automatycznie je otrzyma, ani też że pracodawca przeleje je wszystkim w jednakowej wysokości.

– Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń, a także wysokość dopłat z ZFŚS, powinny być uzależnione od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej – mówi mec. Łukasz Chruściel.

Dalej wskazuje, że o świadczenia z funduszu, jeżeli jest prowadzony u danego pracodawcy, może się ubiegać osoba zatrudniona na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zarówno w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Efekt?

– Na status pracownika nie wpływa więc rodzaj umowy ani wymiar czasu pracy, istotny jest fakt jej świadczenia w oparciu o stosunek pracy. Co istotne, bez znaczenia pozostają również takie czynniki, jak staż, korzystanie z urlopów oraz pozostawanie w okresie wypowiedzenia. Dodatkowo w sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców w oparciu o umowę o pracę, może się ubiegać o świadczenia u każdego z nich – tłumaczy Anna Szulc.

Czy wczasy pod gruszą przysługują na urlopie macierzyńskim?

W kontekście wypłat z tytułu „wczasów pod gruszą” pojawiają się często pytania, czy prawo do tego świadczenia przysługuje osobom, które formalnie posiadają status pracownika, lecz na co dzień nie wykonują swoich obowiązków, np. w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

– Oczywiście, że tak, pod warunkiem spełnienia wymagań związanych z udokumentowaniem faktu chęci skorzystania z funduszu oraz przedstawieniem danych umożliwiających ocenę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, na podstawie których przyznaje się świadczenia – tłumaczy mec. Łukasz Chruściel.

Jak wskazuje, sam fakt przebywania na urlopie, niezależnie od jego rodzaju, nie skutkuje bowiem utratą statusu pracownika.

– W związku z tym nie można takim osobom odmówić prawa do korzystania ze świadczeń z ZFŚS – dodaje.

Ekspert zwraca uwagę, że szczegółowe zasady i kryteria powinny być precyzyjnie określone w regulaminie funduszu ustalonym przez pracodawcę.

– W praktyce najczęściej wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jednakże w orzecznictwie wskazuje się, że pracodawca dysponuje dowolnością w określaniu wymogów formalnych w tym zakresie – zaznacza mec. Chruściel.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 16 grudnia 2021 r., sygn. VIII U 1040/20

Pracodawca ma swobodę w doborze instrumentów, przy pomocy których ustali sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych. Może tego dokonać na przykład poprzez zobowiązanie ubiegającego się o świadczenie pracownika do złożenia oświadczenia, bądź wniosku, w którym znajdą się wszystkie niezbędne informacje dotyczące powyższych kwestii. 
Forma wniosku czy oświadczenia nie jest jednak bezwzględnie wymagana. Ustawa nie nakłada bowiem takiego obowiązku. Ważne jest jednak, aby przed przyznaniem świadczenia z ZFŚS pracodawca rzeczywiście uzależnił jego wypłatę i wysokość od sytuacji socjalnej pracownika.

