Mobbing w kulturze wciąż ma się świetnie

Jest dyskryminacja

A szefowie mobberzy potrafią skutecznie uprzykrzyć życie: krytykują podwładnych na forum publicznym, wyśmiewają ich przy innych, grożą nałożeniem kar porządkowych. Spychają na nich odpowiedzialność za własna błędy, wytykają zwolnienia lekarskie, przenoszą do pracy problemy prywatne.

– Za dyskryminację uznaję też zjawisko polegające na uznaniowym przyznawaniu podwyżek przez część dyrektorów, co umożliwia bałagan prawny – mówi Agnieszka Lachcik. – Tak samo jak odsuwanie od zadań i eliminowanie z projektów konkretnych osób, kiedy np. muzyk nie może uczestniczyć w próbach, bo z powodu prywatnych uprzedzeń koncertmistrza rzekomo go rozprasza. To oczywiście doprowadza do sytuacji, w której przestaje on zarabiać – dodaje przewodnicząca FZZPKiS.

Coraz więcej informacji o niepokojących zjawiskach w instytucjach kultury dociera też do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu. Jego prezeska Anna Makowska uważa, że lawina mogła ruszyć po nagłośnieniu podobnych spraw przez media.

– Do osób mobbingowanych zaczyna docierać, że doświadczały lub doświadczają tego samego – zauważa ekspertka. – Trzeba pamiętać, że środowisko kultury jest specyficzne. Zarówno artyści, jak i pracujący w instytucjach urzędnicy są często osobami o wyższym niż przeciętnie poziomie wrażliwości. Doświadczany przez nich mobbing nie przybiera zwykle formy zmasowanego ataku, działania postępują stopniowo, a same ofiary zastanawiają się, czy powinny przywiązywać do nich wagę, czy nie są przypadkiem nadwrażliwe – komentuje prezeska.

I przypomina, że czasem szkodliwe dla nich zachowania bywają z boku niezauważalne i niepostrzegane przez innych jako przejawy przemocy. – Ale dla ofiar i ich psychiki są dewastujące, zaniżające ich samoocenę, bo celowo w nie wymierzone – dodaje.

Prezeska stowarzyszenia również zauważa problem niestabilności pracy w kulturze, gdzie brak stałych zleceń i dochodów oznacza nie tylko konieczność ciągłej walki o sukces, ale też o zwyczajną możliwość utrzymania się.