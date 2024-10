Koniec wirtualnych agencji pracy. Ministerstwo Rodziny przygotowało nowe przepisy

To efekt uwag Państwowej Inspekcji Pracy do projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort uwzględnił propozycje inspekcji.

Wojewódzkie urzędy pracy zweryfikują agencje pracy

Projektodawcy argumentują, że obecne regulacje dotyczące rynku pracy są już pod wieloma względami nieaktualne. Konieczne jest opracowanie nowych przepisów, które będą odpowiadać na obecne potrzeby osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz przedsiębiorców. Na etapie opiniowania do projektu spłynęło wiele uwag, w tym te krytyczne.

Obiekcje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyły m.in. agencji zatrudnienia. PIP zwróciła uwagę na konieczność ustawowego zagwarantowania wojewódzkim urzędom pracy dostępu do danych osób ukaranych prawomocnym wyrokiem za wykroczenia, w tym m.in. prowadzenie agencji bez wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru.

Z aktualnych doświadczeń inspekcji wynika, że zagadnienie to jest niezwykle istotne, zarówno na etapie ubiegania się o wpis, jak i w okresie świadczenia usług pośrednictwa. Pozyskiwanie tych informacji w praktyce odbywa się jedynie w przypadku, gdy WUP zwróci się do PIP o udzielenie takich informacji, i wyłącznie w stosunku do podmiotów już prowadzących działalność na podstawie wymaganego wpisu.

Dlatego, w ocenie PIP, możliwość weryfikacji tego warunku powinna być uregulowana ustawowo (chodzi o udostępnianie danych z odpowiednich rejestrów celem prawidłowej realizacji zadań, w szczególności przez WUP, wynikających z ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia). Resort zapowiedział, że taka zmiana zostanie uwzględniona.