I wrzuca kolejny kamyczek do ogródka rządzących.

– Złożenie w ZUS do końca lutego jednego pisma przez kobiety urodzone między marcem a czerwcem 1956 r. dałoby pod pewnymi warunkami podwyższenie emerytury o ponad 20 proc. Próżno było jednak szukać komunikatów na ten temat na stronie np. resortu rodziny czy ZUS – mówi ekspert.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Oskar Sobolewski ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting

Jeżeli spojrzymy na kwoty, które zostały przetransferowane w ciągu mijającej kadencji do seniorów i seniorek, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że są oni dla PiS istotną grupą z politycznego punktu widzenia. Przykłady innych regulacji pokazują z kolei, że budżet nie jest z gumy i rządzący po prostu kalkulują, co im się najbardziej opłaca. W efekcie często jest tak, że głośno informują o najbardziej spektakularnych transferach pieniężnych (np. tzw. trzynastce czy tzw. czternastce), jednocześnie pomijając niewygodne tematy (jak emeryci czerwcowi z lat 2009–2019). Taką ocenę potwierdza również fakt, iż trzynastka została po raz pierwszy wypłacona w 2019 r., kiedy to odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, a obecnie przed krajowymi wyborami parlamentarnymi jest przelewana czternastka w znacznie wyższej niż dotychczas wysokości. Takie mocne nakierowanie tylko na efekt polityczny jest oczywiście szkodliwe. Często bowiem psuje system emerytalny m.in. właśnie poprzez wprowadzanie świadczeń, które mają z nim niewiele wspólnego, a zniechęcają do dłuższej pracy. Są też tematy niewygodne, które nie mogą doczekać się załatwienia. Mam tu na myśli np. tzw. groszowe emerytury. Są obciążeniem dla ZUS, ale rządzący nic w tej kwestii nie robią, bo obawiają się zapewne przekazu, że zabierają ludziom świadczenia. Przecież ewentualne zmiany i tak muszą uwzględniać prawa osób, które już je nabyły. Nie wspominając o wieku emerytalnym, który tylko z uwagi na polityczne korzyści został obniżony. Tymczasem w Europie kierunek jest raczej odwrotny.