Podcast „Rzecz w tym": Od gwiazdy mediów do komisarza ONZ? Hołownia zmienia kurs

W tym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska i Michał Płociński analizują decyzję Hołowni, bilans jego marszałkowania i możliwe scenariusze dla Polski 2050.

Publikacja: 30.09.2025 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Płociński

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050. Jednocześnie złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców. Czy to koniec jego przygody z polską polityką?

Rewolucja w Sejmie czy medialny hype?

Zdaniem Michała Płocińskiego Hołownia rzeczywiście wprowadził nową jakość do polskiego parlamentu. – „Nie było w nim chęci zemsty, co sprawiło, że w Sejmie zapanowała spokojna atmosfera”. Przyznaje jednak, że postać marszałka Hołowni uległa zgubnemu wpływowi mediów. – Może został przez liberalne media trochę przehajpowany. Zrobiły mu tym krzywdę. Bo ten olbrzymi hype to takie chwalenie, stawianie na piedestale zawsze kończy się tak samo – mówi Płociński. I dodaje: „Polaryzacja polskiej sceny politycznej sprawiła, że nie ma miejsca na trzecią drogę między PiS-em a Platformą. Pośrodku wszystko jest miażdżone”.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czasie XXXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Michał Szułdrzyński: Dlaczego polska polityka bez Szymona Hołowni byłaby gorsza

Czy ONZ to idealne miejsce dla Hołowni?

Rozmówcy zgodnie przyznają, że kandydatura Hołowni na stanowisko komisarza ONZ ds. uchodźców może być strzałem w dziesiątkę. – To uważam i będę zaraz tej tezy mocno bronił, że to funkcja, na którą on naprawdę się nadaje i może się sprawdzić.

Argumentem na korzyść marszałka są jego wcześniejsze doświadczenia. – Założył dwie fundacje. „Fabryka Dobra” pomaga uchodźcom w całym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, a Kasisi działa w Zambii. To świetne doświadczenie do wejścia potem do ONZ – mówi Płociński i dodaje: – Choć droga do objęcia stanowiska nie będzie łatwa. Domyślam się, że będzie trudno. Jednak jeżeli będzie miał poparcie obozu władzy i opozycji w Polsce, to oby te szanse miał.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Klub Polski 2050 wskazał swoją kandydatkę na wicepremiera. Zdecydowały dwa głosy

Upadek Polski 2050

Rozmowa dotyka także kondycji ugrupowania Hołowni. – Partia Szymona Hołowni dostaje 1 proc. poparcia. Proszę państwa, to jest w granicach błędu statystycznego. Równie dobrze to może być 0,1, a nie 1 – kwituje Michał Płociński.

Brak struktur i spójnego przywództwa pogrążyły projekt. – Ta partia nie została zbudowana. To, że ona teraz dostaje symboliczne poparcie, to efekt tego, że Hołownia nie wiedział, jak się partie buduje i kogo trzeba zwerbować – mówi dziennikarz.

Ambicje większe niż partia

Mimo politycznych porażek Hołownia wciąż myśli o najwyższych stanowiskach w państwie. – On naprawdę chce tutaj zostać i nie wyobraża sobie, żeby teraz uciekać – mówi zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.

Rozmówcy podcastu zastanawiają się, czy ambicje Szymona Hołowni mogą poprowadzić go do ponownego startu w wyborach prezydenckich. – Mam takie poczucie, że on przede wszystkim ma wielkie ambicje i wielkie aspiracje. Myślę, że absolutnie nie zapomniał o prezydenturze w Polsce – komentują dziennikarze.

Na ile realne są szanse Hołowni w ONZ? Czy Polska 2050 przetrwa bez swojego lidera? I czy po międzynarodowej przygodzie Hołownia wróci do wyścigu o prezydenturę? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Rzecz w tym”.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Szymon Hołownia Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Sejm Polska 2050

