Podcast „Rzecz w tym”: Od gwiazdy mediów do komisarza ONZ? Hołownia zmienia kurs

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050. Jednocześnie złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców. Czy to koniec jego przygody z polską polityką?
Zdaniem Michała Płocińskiego Hołownia rzeczywiście wprowadził nową jakość do polskiego parlamentu. – „Nie było w nim chęci zemsty, co sprawiło, że w Sejmie zapanowała spokojna atmosfera”. Przyznaje jednak, że postać marszałka Hołowni uległa zgubnemu wpływowi mediów. – Może został przez liberalne media trochę przehajpowany. Zrobiły mu tym krzywdę. Bo ten olbrzymi hype to takie chwalenie, stawianie na piedestale zawsze kończy się tak samo – mówi Płociński. I dodaje: „Polaryzacja polskiej sceny politycznej sprawiła, że nie ma miejsca na trzecią drogę między PiS-em a Platformą. Pośrodku wszystko jest miażdżone”.
Rozmówcy zgodnie przyznają, że kandydatura Hołowni na stanowisko komisarza ONZ ds. uchodźców może być strzałem w dziesiątkę. – To uważam i będę zaraz tej tezy mocno bronił, że to funkcja, na którą on naprawdę się nadaje i może się sprawdzić.
Argumentem na korzyść marszałka są jego wcześniejsze doświadczenia. – Założył dwie fundacje. „Fabryka Dobra” pomaga uchodźcom w całym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, a Kasisi działa w Zambii. To świetne doświadczenie do wejścia potem do ONZ – mówi Płociński i dodaje: – Choć droga do objęcia stanowiska nie będzie łatwa. Domyślam się, że będzie trudno. Jednak jeżeli będzie miał poparcie obozu władzy i opozycji w Polsce, to oby te szanse miał.
Rozmowa dotyka także kondycji ugrupowania Hołowni. – Partia Szymona Hołowni dostaje 1 proc. poparcia. Proszę państwa, to jest w granicach błędu statystycznego. Równie dobrze to może być 0,1, a nie 1 – kwituje Michał Płociński.
Brak struktur i spójnego przywództwa pogrążyły projekt. – Ta partia nie została zbudowana. To, że ona teraz dostaje symboliczne poparcie, to efekt tego, że Hołownia nie wiedział, jak się partie buduje i kogo trzeba zwerbować – mówi dziennikarz.
Mimo politycznych porażek Hołownia wciąż myśli o najwyższych stanowiskach w państwie. – On naprawdę chce tutaj zostać i nie wyobraża sobie, żeby teraz uciekać – mówi zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
Rozmówcy podcastu zastanawiają się, czy ambicje Szymona Hołowni mogą poprowadzić go do ponownego startu w wyborach prezydenckich. – Mam takie poczucie, że on przede wszystkim ma wielkie ambicje i wielkie aspiracje. Myślę, że absolutnie nie zapomniał o prezydenturze w Polsce – komentują dziennikarze.
Na ile realne są szanse Hołowni w ONZ? Czy Polska 2050 przetrwa bez swojego lidera? I czy po międzynarodowej przygodzie Hołownia wróci do wyścigu o prezydenturę? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Rzecz w tym”.
