Aktualizacja: 27.09.2025 08:25 Publikacja: 27.09.2025 08:00
Bogdan Klich
Foto: PAP, Marcin Obara
We wrześniu 2024 roku Bogdan Klich, wówczas senator Koalicji Obywatelskiej, uzyskał pozytywną rekomendację sejmowej komisji spraw zagranicznych na ambasadora w USA. W listopadzie został powołany na ministra pełnomocnego-chargé d’affaires ambasady w Waszyngtonie, w związku z czym złożył mandat senatora. Polityk KO otrzymał też zgodę strony amerykańskiej na objęcie placówki.
Nominacji Klicha na ambasadora od początku sprzeciwiał się jednak Pałac Prezydencki – najpierw zgody na to nie chciał wyrazić Andrzej Duda, a obecnie nie zgadza się na to Karol Nawrocki. Politycy PiS wypominali Klichowi m.in. jego negatywne wypowiedzi na temat obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa, m.in. wpis na platformie X z 2022 roku, w którym nazwał Trumpa „niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem”.
– Bogdan Klich, pełniący funkcję kierownika placówki w Waszyngtonie, nie zostanie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Im szybciej pan wicepremier Radosław Sikorski wycofa się z tej złej nominacji, tym lepiej dla polskiej dyplomacji – mówił niedawno, przy okazji wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz. W odpowiedzi Sikorski zaapelował do prezydenta, by ten „przywołał swoich ministrów do porządku”.
Spór o ambasadorów toczy się między MSZ a Pałacem Prezydenckim od wiosny 2024 roku, gdy Radosław Sikorski, szef MSZ, odwołał z placówek 50 ambasadorów, na co zgodę wyraził Konwent Służby Zagranicznej (większością głosów 3 do 1, przy sprzeciwie Kancelarii Prezydenta). To wówczas odwołany został m.in. ambasador USA, Marek Magierowski. Oprócz Bogdana Klicha zdecydowany sprzeciw Pałacu Prezydenckiego wywołuje też wyznaczenie na ambasadora we Włoszech Ryszarda Schnepfa.
Od tej pory w placówkach, z których odwołano ambasadorów, nie wyznaczono nowych przedstawicieli dyplomatycznych w tej randze, ponieważ wymaga to zgody prezydenta. Podobnie jak w ambasadzie w USA placówkami kierują dyplomaci w randze chargé d’affaires.
Niedawno doszło w tej sprawie do spotkania Przydacza i wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego. Po spotkaniu Bosacki podkreślił, że szef MSZ jest gotowy na kompromis ws. niektórych nominacji ambasadorskich. Zastrzegł jednak, że najpierw musi dojść do spotkania między Sikorskim a prezydentem Nawrockim.
„Newsweek” ujawnił niedawno, że Pałac Prezydencki miał zakulisowo proponować, by prezydent i MSZ podzielili między siebie ambasady. Prezydent miałby decydować o nominacjach ambasadorskich w krajach o ustroju prezydenckim – a więc m.in. w USA. Z kolei w „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy, że elementem gry o ambasadorów może być sprawa ponownego przyznania dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – wobec sprzeciwu prezydenta na mianowanie ambasadorem w USA Bogdana Klicha rząd powinien wskazać innego kandydata na ambasadora.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 39,2 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 19,1 proc. respondentów.
41,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)
– Przedstawienie nowego kandydata na ambasadora w USA częściej popierają mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (34 proc.). Ze względu na wiek taka opinia jest najbardziej popularna pośród badanych między 35 a 49 rokiem życia (44 proc.). Zastąpienie Bogdana Klicha inną kandydaturą popiera co druga osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym i nieco niższy odsetek respondentów (46 proc.), których dochód przekracza 7000 zł netto. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, jest to odpowiedź najbardziej popularna wśród respondentów miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (46 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
