We wrześniu 2024 roku Bogdan Klich, wówczas senator Koalicji Obywatelskiej, uzyskał pozytywną rekomendację sejmowej komisji spraw zagranicznych na ambasadora w USA. W listopadzie został powołany na ministra pełnomocnego-chargé d’affaires ambasady w Waszyngtonie, w związku z czym złożył mandat senatora. Polityk KO otrzymał też zgodę strony amerykańskiej na objęcie placówki.

Spór o ambasadorów między MSZ a Pałacem Prezydenckim

Nominacji Klicha na ambasadora od początku sprzeciwiał się jednak Pałac Prezydencki – najpierw zgody na to nie chciał wyrazić Andrzej Duda, a obecnie nie zgadza się na to Karol Nawrocki. Politycy PiS wypominali Klichowi m.in. jego negatywne wypowiedzi na temat obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa, m.in. wpis na platformie X z 2022 roku, w którym nazwał Trumpa „niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem”.

– Bogdan Klich, pełniący funkcję kierownika placówki w Waszyngtonie, nie zostanie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Im szybciej pan wicepremier Radosław Sikorski wycofa się z tej złej nominacji, tym lepiej dla polskiej dyplomacji – mówił niedawno, przy okazji wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz. W odpowiedzi Sikorski zaapelował do prezydenta, by ten „przywołał swoich ministrów do porządku”.

Spór o ambasadorów toczy się między MSZ a Pałacem Prezydenckim od wiosny 2024 roku, gdy Radosław Sikorski, szef MSZ, odwołał z placówek 50 ambasadorów, na co zgodę wyraził Konwent Służby Zagranicznej (większością głosów 3 do 1, przy sprzeciwie Kancelarii Prezydenta). To wówczas odwołany został m.in. ambasador USA, Marek Magierowski. Oprócz Bogdana Klicha zdecydowany sprzeciw Pałacu Prezydenckiego wywołuje też wyznaczenie na ambasadora we Włoszech Ryszarda Schnepfa.