Kilka dni temu Jacek Czaputowicz napisał w „Rzeczpospolitej”, że może kupujemy nie tę broń, którą powinniśmy. Zamiast czołgów powinno się kupować drony, bo wojny prowadzi się dziś inaczej.

Podzielam ten pogląd. Nie jestem co prawda ekspertem od spraw wojskowych, ale są pewne doświadczenia, które z Ukrainy narzucają się same. Potężny czołg może łatwo zostać zniszczony przez niewielką maszynę latającą, dlatego także uważam, że trzeba dostosowywać się nie do wymogów wojny, która była, tylko do tej, która ewentualnie, która może być. Choć nie sądzę, żeby wybuchła jakaś nowa wojna, która by Polskę angażowała. W Polsce brakuje przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, pocisków, rakiet i dronów. Natomiast jeśli chodzi o czołgi, to zdaje się, że mamy ich wystarczającą ilość.

Amerykańskiej wizycie prezydenta towarzyszyły pewne przepychanki między MSZ a Kancelarią Premiera. Jak pan to ocenia?

Jest to wynik konfliktu politycznego między dwoma najważniejszymi dziś siłami w Polsce. Szefowie tych dwóch ugrupowań są skazani na rywalizację. To trochę tak jak w dramatach Szekspira czy w klasycznym westernie. Role są określone, czekamy na finał.

W westernie to jest zwykle końcowa strzelanina, która w Polsce będzie miała miejsce za dwa lata, kiedy odbędą wybory parlamentarne. Do tego czasu musimy się przygotować na ostrą konkurencję na wszystkich polach – w tym także polu polityki międzynarodowej. Nie należy mieć złudzeń, że zobaczymy jakąś kohabitację.

Ale czy sprawy międzynarodowe są i powinny być takim ringiem do walki prezydenta i rządu?

Wizyta Karola Nawrockiego już była takim przykładem. Obóz prezydencki będzie dowodził, że tylko prezydent może zajmować się sprawami międzynarodowymi. I że to on zaraz po zaprzysiężeniu został zaproszony do Białego Domu. To tylko upewni obóz prezydencki, że można pomijać rząd i nie trzeba z nim współpracować w tej sprawie.

Może prezydent powinien współpracować z Amerykanami, a premier z przywódcami europejskimi?

Zakładam, że za jakiś czas zobaczymy, jak pan prezydent Nawrocki również

aktywizuje się na polu europejskim. Nie wykluczam, że pan prezydent

uzna, że tylko on ma prawo reprezentować Polskę na posiedzeniu Rady Europejskiej

czy Szczycie Unii Europejskiej.