Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 24.10.2025 14:55 Publikacja: 24.10.2025 14:00
MAGA to nasycony populistycznymi hasłami ruch. Formacja walki, izolacji, narodowego egoizmu. Gdybym szukał jej politycznej definicji, musiałbym sięgnąć do „Społeczeństwa otwartego i jego wrogów” Karla Poppera. Trumpowskie MAGA to konsekwentne i niemal doskonałe zaprzeczenie idei owego „społeczeństwa otwartego” z jego atutami i słabościami.
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Liberałowie tracą hegemoniczny wpływ w III RP, a nowy porządek buduje prawica. (…) Świat, w którym nie tylko sprawowali stabilne rządy, ale także zajmowali hegemoniczną pozycję w kulturze i społeczeństwie, bezpowrotnie minął” – pisze z błyskiem triumfu w oczach członek zarządu Klubu Jagiellońskiego Konstanty Pilawa („Liberalna katedra upada”, „Plus Minus”, 11-12 października 2025). „Stare elity słabną, a społeczeństwo powszechnie straciło do nich zaufanie. Na naszych oczach konstytuuje się nowy ład. Duchowa konstytucja III RP stopniowo przestaje istnieć. Można zapytać: co tak naprawdę się kończy? Wydaje się, że upadają kolejne szańce liberalnego systemu…”.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Strażnicy z Parku Narodowego Olympic mówili bliskim Jacoba Graya rzeczy w stylu: „Sądzimy, że wpadł do rzeki – s...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W latach 60. XX w. Mieczysław Moczar w ramach PZPR stworzył niesformalizowaną frakcję, której członkowie w marcu...
Podobno nawet najbardziej zaangażowany z zaangażowanych, czyli Maciej Stuhr, przestał komentować politykę. I wca...
Każdy snob upaja się naskórkowym poznaniem przedmiotu, o którym wypowiada się z niesłabnącą pewnością siebie. .
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Mierzenie się z dziedzictwem świętego oznacza także zdolność do powiedzenia, że w czymś się mylił.
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas