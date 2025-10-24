Liberałowie tracą hegemoniczny wpływ w III RP, a nowy porządek buduje prawica. (…) Świat, w którym nie tylko sprawowali stabilne rządy, ale także zajmowali hegemoniczną pozycję w kulturze i społeczeństwie, bezpowrotnie minął” – pisze z błyskiem triumfu w oczach członek zarządu Klubu Jagiellońskiego Konstanty Pilawa („Liberalna katedra upada”, „Plus Minus”, 11-12 października 2025). „Stare elity słabną, a społeczeństwo powszechnie straciło do nich zaufanie. Na naszych oczach konstytuuje się nowy ład. Duchowa konstytucja III RP stopniowo przestaje istnieć. Można zapytać: co tak naprawdę się kończy? Wydaje się, że upadają kolejne szańce liberalnego systemu…”.