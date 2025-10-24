Rzeczpospolita

Plus Minus
Halina Konopacka. Skazana na złoto

Kiedy wybitna sportsmenka Halina Konopacka odbierała pierwszy w historii Polski złoty medal olimpijski, zapewne nie przypuszczała, że pewnego dnia złoto odegra w jej życiu jeszcze jedną, niezwykle doniosłą rolę.

Publikacja: 24.10.2025 15:00

Halina Konopacka trenowała rzut dyskiem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, a także skoki wzwyż i w dal

Halina Konopacka trenowała rzut dyskiem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, a także skoki wzwyż i w dal, ale olimpijskie złoto (1928) zdobyła w tej pierwszej konkurencji

Foto: NAC

Zofia Brzezińska

Przyszła na świat 26 lutego 1900 r. w Rawie Mazowieckiej w rodzinie o sportowym zacięciu. Konopaccy przenieśli się do Warszawy w kilka lat po jej narodzinach. Ojciec dziewczynki Jakub pasjonował się sportem, głównie tenisem, i tym zamiłowaniem zaraził swoje dzieci: Halinę, jej siostrę Czesławę oraz brata Tadeusza.

Później każde z rodzeństwa wybrało własną, inną dziedzinę sportu. Czesława zdecydowała się kontynuować przygodę z tenisem, Tadeusz został piłkarzem i lekkoatletą (pełnił potem funkcję instruktora Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego), a Halina pokochała narciarstwo. W stronę lekkoatletyki, która miała stać się jej domeną, pchnął dziewczynę zaskakujący zbieg okoliczności. Jako studentka na Uniwersytecie Warszawskim trafiła do sekcji lekkoatletycznej AZS, gdzie w 1923 r. zwrócił uwagę na jej umiejętności francuski trener Maurice Baquet. Zachęcona przez niego, Halina postanowiła rozwijać swój talent. Wkrótce pod okiem Francuza dziewczyna trenowała już rzut dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą, a także skoki wzwyż i w dal. Już rok później została mistrzynią Polski w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, a w 1926 r. ustanowiła jeden ze swoich rekordów w dysku (34,15 m).

