Zuzanna Dąbrowska: Hołd lenny prezydenta Nawrockiego

Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA nie będzie towarzyszyć mu nikt z rządu, bo nikt nie dostał zaproszenia. Jak mówi szef jego Kancelarii „nie ma takiej potrzeby”. Panowie z otoczenia głowy państwa sami sobie dadzą radę i efektami wizyty nie zamierzają się z nikim dzielić.

Publikacja: 02.09.2025 16:52

Karol Nawrocki i Donald Trump

Karol Nawrocki i Donald Trump

Foto: Biały Dom

Zuzanna Dąbrowska

– Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – oświadczyła Anna Radwan-Röhrenschef, wiceszefowa resortu. A Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta tłumaczył, że „nie ma takiej potrzeby”, bo najpierw trzeba „wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma”. I nie ma tu nic do rzeczy, że mniej więcej w tym samym czasie przebywa w USA szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a nawet spotyka się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

Zapewne chodzi więc o to, żeby podczas oficjalnych spotkań nikt się nie skrzywił, a prezydent Donald Trump wierzył, że Polacy kochają go gorąco i bezwarunkowo. Czy to dobra strategia negocjacyjna?

Czytaj więcej

Jacek Czaputowicz
Dyplomacja
Były szef MSZ: Karol Nawrocki i PiS mogą być atutem w relacjach z Donaldem Trumpem

Prezydent Donald Trump jest osobą szczególnie wrażliwą

Trump znany jest z ogromnej wrażliwości nie tylko na każdy przejaw krytyki, ale i – czego doświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski – na szczegóły ubioru i sposób zachowania. Wygląda więc na to, że polski prezydent w swoją pierwszą zagraniczną wizytę udaje się złożyć hołd lenny, co ma nam przynieść niewymierne jeszcze korzyści.

A te trudno na razie zdefiniować. Czy prezydent USA może traktować Polskę inaczej niż resztę UE i np. obniżyć cła? Podpisać korzystniejsze umowy handlowe? Wysłać więcej amerykańskich żołnierzy albo broni? A może – zgodnie z instrukcją, która rząd przekazał prezydentowi – wzmocni pomoc dla Ukrainy?  Wątpliwe, zwłaszcza, że strategia „klęcznikowa” raczej eliminuje możliwość negocjacji – trzeba się zgadzać na warunki dyktowane przez USA i na cenę, którą każą sobie zapłacić.

Karol Nawrocki w USA. Czy będzie premia dla Polski?

Czy „powrót do dobrych relacji z USA” przyniesie więc prezydentowi Polski jakąś premię? Gdybyśmy potrafili pokazać amerykańskiemu przywódcy jedność i spójne stanowisko, być może gotowość do dogadania się byłaby doceniona. Ponieważ jednak komunikat jest jasny: dogaduje się tylko obóz prezydencki, Trump i jego ludzie mogą nas rozgrywać do woli.  Jeśli będą chcieli coś dać Nawrockiemu, by go wzmocnić, to dadzą. A jeśli nie, to ewentualny sukces ograniczy się do wizyty w Gabinecie Owalnym – na stojąco lub na taborecie.

Problemem KPRP jest też oczywiście Bogdan Klich – szef polskiej ambasady w Waszyngtonie – któremu Andrzej Duda odmówił nominacji na ambasadora, którą to tradycję Karol Nawrocki ochoczo podtrzymuje. Pozwala się tylko powitać Klichowi na lotnisku i nikogo z polskich dyplomatów nie wpuści nawet na „standing party”, o oficjalnych rozmowach nie wspominając.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeż
Polityka
Spotkanie Tusk-Nawrocki przed wyjazdem prezydenta do USA

Ambasada i tak ma jednak pełne ręce roboty, bo problemów logistycznych jest mnóstwo, a program wizyty układany był do ostatniej chwili. Minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta dwa razy spotykał się z Klichem przed wizytą podczas briefingów mających mu pomóc w rozmowach i pozyskaniu poufnej wiedzy o relacjach wewnątrz amerykańskiego obozu władzy. To w sumie dość krzepiące, bo oznacza, że prezydent Nawrocki – przynajmniej na razie – nie zamierza tworzyć alternatywnej sieci placówek dyplomatycznych by osobiście kontrolować polską politykę zagraniczną.

Autorka

Zuzanna Dąbrowska

Wicenaczelna PAP

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Relacje Polska-USA Karol Nawrocki

