Aktualizacja: 02.09.2025 17:51 Publikacja: 02.09.2025 16:52
Karol Nawrocki i Donald Trump
Foto: Biały Dom
– Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – oświadczyła Anna Radwan-Röhrenschef, wiceszefowa resortu. A Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta tłumaczył, że „nie ma takiej potrzeby”, bo najpierw trzeba „wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma”. I nie ma tu nic do rzeczy, że mniej więcej w tym samym czasie przebywa w USA szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a nawet spotyka się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
Zapewne chodzi więc o to, żeby podczas oficjalnych spotkań nikt się nie skrzywił, a prezydent Donald Trump wierzył, że Polacy kochają go gorąco i bezwarunkowo. Czy to dobra strategia negocjacyjna?
Czytaj więcej
To, że do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu dochodzi tak szybko po objęciu urzędu przez pol...
Trump znany jest z ogromnej wrażliwości nie tylko na każdy przejaw krytyki, ale i – czego doświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski – na szczegóły ubioru i sposób zachowania. Wygląda więc na to, że polski prezydent w swoją pierwszą zagraniczną wizytę udaje się złożyć hołd lenny, co ma nam przynieść niewymierne jeszcze korzyści.
A te trudno na razie zdefiniować. Czy prezydent USA może traktować Polskę inaczej niż resztę UE i np. obniżyć cła? Podpisać korzystniejsze umowy handlowe? Wysłać więcej amerykańskich żołnierzy albo broni? A może – zgodnie z instrukcją, która rząd przekazał prezydentowi – wzmocni pomoc dla Ukrainy? Wątpliwe, zwłaszcza, że strategia „klęcznikowa” raczej eliminuje możliwość negocjacji – trzeba się zgadzać na warunki dyktowane przez USA i na cenę, którą każą sobie zapłacić.
Czy „powrót do dobrych relacji z USA” przyniesie więc prezydentowi Polski jakąś premię? Gdybyśmy potrafili pokazać amerykańskiemu przywódcy jedność i spójne stanowisko, być może gotowość do dogadania się byłaby doceniona. Ponieważ jednak komunikat jest jasny: dogaduje się tylko obóz prezydencki, Trump i jego ludzie mogą nas rozgrywać do woli. Jeśli będą chcieli coś dać Nawrockiemu, by go wzmocnić, to dadzą. A jeśli nie, to ewentualny sukces ograniczy się do wizyty w Gabinecie Owalnym – na stojąco lub na taborecie.
Problemem KPRP jest też oczywiście Bogdan Klich – szef polskiej ambasady w Waszyngtonie – któremu Andrzej Duda odmówił nominacji na ambasadora, którą to tradycję Karol Nawrocki ochoczo podtrzymuje. Pozwala się tylko powitać Klichowi na lotnisku i nikogo z polskich dyplomatów nie wpuści nawet na „standing party”, o oficjalnych rozmowach nie wspominając.
Czytaj więcej
TVN24 poinformowała, że rano, po uroczystościach na Westerplatte w 86. rocznicę wybuchu II wojny...
Ambasada i tak ma jednak pełne ręce roboty, bo problemów logistycznych jest mnóstwo, a program wizyty układany był do ostatniej chwili. Minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta dwa razy spotykał się z Klichem przed wizytą podczas briefingów mających mu pomóc w rozmowach i pozyskaniu poufnej wiedzy o relacjach wewnątrz amerykańskiego obozu władzy. To w sumie dość krzepiące, bo oznacza, że prezydent Nawrocki – przynajmniej na razie – nie zamierza tworzyć alternatywnej sieci placówek dyplomatycznych by osobiście kontrolować polską politykę zagraniczną.
Zuzanna Dąbrowska
Wicenaczelna PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
– Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – oświadczyła Anna Radwan-Röhrenschef, wiceszefowa resortu. A Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta tłumaczył, że „nie ma takiej potrzeby”, bo najpierw trzeba „wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma”. I nie ma tu nic do rzeczy, że mniej więcej w tym samym czasie przebywa w USA szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a nawet spotyka się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
Niezależnie od tego, kto wygra wybory w 2027 roku, czy będzie to PiS, czy Koalicja Obywatelska, może się okazać,...
Karol Nawrocki i Donald Tusk spotkali się przed wylotem polskiego prezydenta do Waszyngtonu. Czy porozumieją się...
Prezydent użył Rady Gabinetowej, żeby osłabić i napiętnować koalicję rządzącą. Karol Nawrocki pozostaje w retory...
Czy naprawdę godzi się wypominać, że Polska, dość zamożny kraj Unii Europejskiej, wsparł leczenie tysiąca dzieci...
W czwartym roku agresji Rosji na Ukrainę, prezydent Polski stanął po stronie agresora. Chciał czy nie chciał – t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas