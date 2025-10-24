Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 24.10.2025 15:07 Publikacja: 24.10.2025 14:50
Jacob Gray zaginął w kwietniu 2017 r. w Parku Narodowym Olympic. Poszukiwania zorganizowane przez strażników parku nie przyniosły rezultatu. Dzięki determinacji rodziny nadal je kontynuowano. Na zdjęciu miejsce, gdzie po ponad roku od zniknięcia Graya odnaleziono jego szczątki
Foto: Find Jacob Gray - Missing Person/facebook
Fragment książki Jona Billmana „Urwany ślad. Zaginieni w amerykańskich parkach narodowych”, w przekładzie Martyny Tomczak, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2025
Osobą zaginioną stajesz się dopiero w chwili, gdy ktoś zgłosi zaginięcie. A nawet kiedy do tego dojdzie, jeśli masz ponad osiemnaście lat, nikt nie zakłada, że doszło do przestępstwa ani nawet do sytuacji awaryjnej. W przypadku Jacoba w ogóle nic nie zostało oficjalnie zgłoszone – strażnicy parku mają do czynienia nie tyle z tajemnicą czyjegoś zniknięcia, ile z porzuconym rowerem. Tak czy inaczej muszą ustalić, do kogo należy.
