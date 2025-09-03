Aktualizacja: 03.09.2025 04:43 Publikacja: 03.09.2025 04:30
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Łodzi
Foto: wsbw.pl
„W odniesieniu do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Łodzi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie konkretne i adekwatne działania nadzorcze – w ramach kompetencji określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – czytamy w oświadczeniu ministra nauki Marcina Kulaska. To reakcja na poniedziałkowy tekst „Rzeczpospolitej” o prywatnej łódzkiej uczelni: „Dyplom z Putinem w tle”. Chodzi o Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Wewnętrznego przemianowaną w kwietniu tego roku na Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Uczelnią, która od 2019 r. ma wpis do rejestru uczelni niepublicznych ministerstwa, zajmuje się od ubiegłego roku prokuratura (zarzuty korupcyjne ciążą na jej byłym już rektorze i dwóch prorektorkach).
Mimo to uczelnia działa nadal i prowadzi rekrutację na najbliższy rok akademicki. Także prokuratura – jak wynika z naszych informacji – wnioskowała o bardziej zdecydowane działania resortu. „Rzeczpospolita” ujawniła kontrowersyjną przeszłość właścicieli uczelni – to Ukraińcy: Heorhij Szczokin, jego syn Rostyslaw i Iryna K. (prorektorka i podejrzana o przyjęcie 3 mln zł łapówek od ponad 2 tys. studentów). Heorhij Szczokin to antysemicki naukowiec. Wszyscy są związani z prywatną kijowską uczelnią Szczokina – Międzyregionalną Akademią Zarządzania Personelem (MAUP), która nagrodziła Amerykanina Davida Duke’a, byłego lidera Ku Klux Klanu tytułem honoris causa.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Łodzi została objęta limitem dopuszczalnego udziału cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów, ustalonego na poziomie 50 proc. „W związku z tym, pismem z 21 lipca 2025 r. wystąpiłem do Uczelni, wnosząc m.in. o uzupełnienie systemu POL-on w zakresie danych o studentach, w celu ich szczegółowej analizy” – wskazuje minister. Okazuje się, że uczelnia ten limit przekroczyła. Dlatego minister Kulasek skierował do łódzkiej uczelni 1 sierpnia wezwanie nadzorcze „dotyczące działania zgodnie z przepisami prawa”. Artykuł 144b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na który powołuje się minister w oświadczeniu dotyczy konsekwencji prawnych – zakazu przyjmowania cudzoziemców na studia (decyzja taka musi się uprawomocnić – co jeszcze nie nastąpiło).
