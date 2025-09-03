Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego w artykule „Rzeczpospolitej” zwróciliśmy uwagę na łódzką uczelnię?

Jakie działania nadzorcze planuje Ministerstwo Nauki w odpowiedzi na doniesienia o przeszłości właścicieli uczelni?

Kim są właściciele łódzkiej uczelni i jaka jest ich wcześniejsza działalność?

„W odniesieniu do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Łodzi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie konkretne i adekwatne działania nadzorcze – w ramach kompetencji określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – czytamy w oświadczeniu ministra nauki Marcina Kulaska. To reakcja na poniedziałkowy tekst „Rzeczpospolitej” o prywatnej łódzkiej uczelni: „Dyplom z Putinem w tle”. Chodzi o Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Wewnętrznego przemianowaną w kwietniu tego roku na Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Uczelnią, która od 2019 r. ma wpis do rejestru uczelni niepublicznych ministerstwa, zajmuje się od ubiegłego roku prokuratura (zarzuty korupcyjne ciążą na jej byłym już rektorze i dwóch prorektorkach).

Kim są właściciele Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Łodzi?

Mimo to uczelnia działa nadal i prowadzi rekrutację na najbliższy rok akademicki. Także prokuratura – jak wynika z naszych informacji – wnioskowała o bardziej zdecydowane działania resortu. „Rzeczpospolita” ujawniła kontrowersyjną przeszłość właścicieli uczelni – to Ukraińcy: Heorhij Szczokin, jego syn Rostyslaw i Iryna K. (prorektorka i podejrzana o przyjęcie 3 mln zł łapówek od ponad 2 tys. studentów). Heorhij Szczokin to antysemicki naukowiec. Wszyscy są związani z prywatną kijowską uczelnią Szczokina – Międzyregionalną Akademią Zarządzania Personelem (MAUP), która nagrodziła Amerykanina Davida Duke’a, byłego lidera Ku Klux Klanu tytułem honoris causa.