– To Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z oddziałem w Gdyni. Stowarzyszenie zajmujące się od kilkunastu lat pomocą osobom wykluczonym i bezdomnym. Wczoraj taki akt (notarialny) został podpisany – oświadczył Nawrocki.

- To mieszkanie w kolejnych dekadach będzie służyć osobom bezdomnym – dodał. Podkreślił, że „przez wiele lat mieszkanie służyło panu Jerzemu”, a on „opłacał je i pomagał panu Jerzemu”. - Oczywiście w tym akcie notarialnym zapisane jest wyraźnie, że pan Jerzy może do końca życia korzystać z tego mieszkania, tak jak było w umowie między nami - zaznaczył.

- Wszystkie szczegóły odnoszące się do tego zostały wyjaśnione w filmiku (na profilu Nawrockiego na Facebooku – red.) - dodał odpowiadając na pytania dziennikarki TVN24 o to czy pożyczka, jakiej udzielił Jerzemu Ż. na wykup mieszkania komunalnego była oprocentowana, czy przedwstępną umowę notarialną dotyczącą sprzedaży mieszkania podpisaną w styczniu 2012 roku podpisał z Jerzym Ż. w areszcie (z nieoficjalnych informacji wynika, że w tamtym czasie Jerzy Ż. przebywał w areszcie śledczym) oraz dlaczego w filmiku, o którym mówi Nawrocki, twierdzi, że list od Jerzego Ż. otrzymał w 2011 roku, podczas gdy na nagraniu widać wyraźnie, że list datowany jest na 2012 rok. Żadnej z tych spraw filmik, do którego odsyła Nawrocki, nie wyjaśnia.



Pytania zadawane przez dziennikarkę TVN24 były zagłuszane przez zwolenników Nawrockiego skandujących „Marszałkowska, Marszałkowska” oraz „to już było, to już było".