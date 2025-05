Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W nowym sondażu, który przeprowadzony został przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia Zet, sprawdzono, jakie cechy – zdaniem Polaków – pasują do konkretnych kandydatów, biorących udział w wyścigu. Respondenci przypisali Rafałowi Trzaskowskiemu, Karolowi Nawrockiemu, Sławomirowi Mentzenowi i Szymonowi Hołowni – kandydatom, którzy według ostatnich sondaży mają największe szanse przejść do drugiej tury wyborów – jedną z dwunastu wymienionych cech. Do każdej z nich można było przypisać więcej niż jednego polityka.

Wśród wymienionych z badaniu cech znalazły się:

Uczciwy

Wierny swoim zasadom

Ma silny charakter

Prawdomówny

Prawdziwy patriota

Dobrze wykształcony

Doskonale zna języki obce

Ma dobrą prezencję

Jest obyty w świecie

Cieszy są szacunkiem

Ma sukcesy w życiu politycznym

Jest dobrze przygotowany do roli prezydenta Polski

Jak Polacy postrzegają Rafała Trzaskowskiego? Wyniki nowego sondażu prezydenckiego

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Radia Zet, największy odsetek ankietowanych wskazał, że Rafał Trzaskowski jest „dobrze wykształcony” (53 proc.). 52 proc. badanych jest natomiast zdania, że kandydat KO na prezydenta „ma dobrą prezencję”, a 51 proc., że jest „obyty w świecie” i „doskonale zna języki obce”. 41 proc. proc. respondentów uważa, że polityk jest „dobrze przygotowany do roli prezydenta Polski”. 37 proc. badanych stwierdziło zaś, że „ma silny charakter”.