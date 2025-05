Wyścig o trzecie miejsce. Sławomir Mentzen czy jednak Szymon Hołownia?

W ostatnich dniach kampanii Sławomir Mentzen również działa zgodnie z przyjętym wcześniej schematem – i organizuje kolejne wiece wyborcze. Finał zaplanował w Krakowie, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Jego sztab nie traci optymizmu. – Nasz kandydat jest niedoszacowany. Wynik będzie dużym zaskoczeniem – przekonuje „Rzeczpospolitą” jeden z rozmówców z Konfederacji.

O trzecie miejsce w wyborczym wyścigu rywalizuje z Mentzenem Szymon Hołownia, który we wtorek odwiedził swój rodzinny Białystok. – To nasz wynik będzie dopiero zaskoczeniem – mówi osoba z otoczenia sztabu Hołowni. Lider Polski 2050 spotkał się także z protestującymi osobami z niepełnosprawnościami i odniósł się do projektu ustawy o asystencji osobistej. Jak podkreślał, nie chodzi tu o „pomoc społeczną”, ale o godność każdego człowieka. W sztabie Hołowni panuje przekonanie, że liczne debaty i intensywna obecność medialna zapewnią mu olbrzymi sukces w niedzielę 18 maja.