Ktoś powie, że można sobie „wygooglować” wypowiedzi kandydatów z wieców. Oczywiście – chociażby Sławomira Mentzena czy Rafała Trzaskowskiego, którzy mówią, że nie chcą wysłania polskich żołnierzy do misji stabilizacyjnej w Ukrainie. Albo w sprawie poboru, z których wynika, że chyba tylko Marek Jakubiak jest zwolennikiem przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Ale już nie znalazłem odpowiedzi, jaką wizję ma Trzaskowski na zmianę systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi (ta reforma została zatrzymana w półkroku), a to jest zagadnienie, na które prezydent RP ma wpływ. Nie wiem, jak powinny się kształtować wydatki na obronność, bo znalazłem wypowiedzi, gdy Rafał Trzaskowski mówi o wydatkach na poziomie 3 proc. PKB, a innym razem o 5 proc. PKB. Zatem jak jest?

Kto doradza kandydatom do urzędu prezydenta RP?

Nie wiemy też, kto doradza kandydatom w zakresie bezpieczeństwa. Oczywiście być może nie wszyscy chcą ujawniać takie personalia. Ale przypomnę, że takich obiekcji nie miał dr Karol Nawrocki.

Dlaczego uważam, że decyzje sztabów o zignorowaniu pytań „Rzeczpospolitej” źle o nich świadczą? Bo w dobie dezinformacji potrzebna jest jednoznaczna odpowiedź na fundamentalne pytania, chociażby po to, aby nie powstawały nieporozumienia jak z wypowiedzią Keitha Kelloga z administracji Donalda Trumpa o rzekomym udziale polskich wojsk w misji w Ukrainie. Wydaje mi się, że sztaby powinny dążyć do pewnej transparentności i budować przekaz nie tylko skierowany do wyznawców, ale także tych, którzy chcą dokonać świadomego wyboru w oparciu o jasne deklaracje.