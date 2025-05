- Chciałem się zwrócić do wszystkich, którzy nas właśnie oglądają i którzy być może wątpią, czy warto pomagać drugiemu człowiekowi – rozpoczął swoje oświadczenie Nawrocki.



Karol Nawrocki: Jerzy Ż. chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i nagrobek. Wszystko wykonam

- Ja chciałem wszystkim państwu przekazać, że pomimo tego co dzisiaj widzicie w kampanii wyborczej, pomimo tych fake newsów, kłamstw, walki instytucji państwa polskiego z jednym kandydatem na urząd prezydenta państwa, który jest doświadczany kampanią pomówień i nienawiści, warto pomagać drugiemu człowiekowi. Nie schodźcie państwo z drogi pomocy drugiemu człowiekowi, gdy na niej jesteście, bo dobro zawsze zwycięża ze złem – dodał.



- W życiu liczą się czyny, a nie słowa. Moje czyny i moja relacja z panem Jerzym Ż. ma swoje odbicie w wielu dokumentach, dokumentach, które zostały przekazane opinii pub;licznej i które pokazują, że miałem i czyste intencje z jednej strony, z drugiej strony działałem w granicach polskiego prawa w tej relacji z Jerzym Ż., wypełniając z jednej strony swój obowiązek społeczny, wobec człowieka, którego znałem od 17 lat – i 17 lat temu nie było tylu kamer, zainteresowania telewizji, nie było w naszej relacji wielu ludzi, którzy dziś wypowiadają się publicznie na temat Jerzego Ż. - kontynuował.



- Te czyny, a nie słowa, znajdują swoje odbicie w dokumentacji z jednego strony (...) ale także w zachowaniu samego Jerzego Ż., którzy przez 17 lat naszej znajomości przy kolejnych etapach prawnych naszej znajomości nigdy nie zakwestionował tego, co w sposób honorowy, szlachetny ustaliliśmy. Więc ja wykonywałem całość tej umowy i będę wykonywał ją do końca, bo pan Jerzy Ż. zawsze chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i jego nagrobek. (...) To wszystko wykonam – podkreślił kandydat na prezydenta. - Tych wątpliwości także, wobec naszej relacji, nie miały polskie służby, które monitorują całe moje życie od roku 2009, w kolejnych etapach weryfikowania mojego dostępu do informacji ściśle tajnych - mówił też Nawrocki.



- Wątpliwości wokół tej sprawy mają dzisiaj ci, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, nie potrafią zrozumieć, że można pomagać w sposób bezinteresowny drugiemu człowiekowi, nie czerpiąc korzyści z takiej relacji. To m.in. ci, którzy są właścicielami kilkunastu mieszkań, a są ze środowiska mojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, to czyściciele kamienic z Warszawy (...) czy to patodeweloperzy, którzy wpłacają środki finansowe na kampanię Rafała Trzaskowskiego – przekonywał prezes IPN.