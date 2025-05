- Widać, że ktoś inwestuje dosyć duże pieniądze w polską kampanię wyborczą wbrew polskiemu prawu, ponieważ tego rodzaju reklamy powinny być finansowane z komitetów wyborczych. Nie jest to też pierwsza taka sytuacja - w wyborach parlamentarnych w 2023 roku cały internet był zawalony reklamami mającymi mnie atakować - wtedy również nie szło to przez żaden komitet wyborczy - dodał.

Kto stoi za reklamami, o których wspomniał NASK? - Nie wiem, kto je opłaca ani z jakich pieniędzy, wiem tylko kogo wspierają - wspierają Rafała Trzaskowskiego - odpowiedział kandydat Konfederacji. Przytoczono mu fragment oświadczenia NASK-u, według którego reklamy miały „pozornie wspierać jednego z kandydatów i dyskredytować innych”.

Czy wybory prezydenckie w Polsce mogą zostać unieważnione jak w Rumunii?

- W jaki sposób reklamy obrażające mnie mają szkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu? - odparł Mentzen. - Jeżeli ten ktoś chce zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiego to taka dobra rada dla tej osoby: niech umieszcza reklamy wprowadzające w błąd co do Rafała Trzaskowskiego, obrażające Rafała Trzaskowskiego, stawiające w złym świetle Rafała Trzaskowskiego, tak będzie znacznie skuteczniej - mówił. - Jak można poważnie twierdzić, że reklamy obrażające dwóch kandydatów tak naprawdę mają zadziałać przeciwko trzeciemu kandydatowi, który na nich korzysta? - pytał oceniając, że to „jakaś teoria spiskowa”.

Zdaniem kandydata Konfederacji, omawiane reklamy mogą zostać potraktowane jako pretekst do tego, by wynik wyborów prezydenckich nie został uznany. - Przypomnijmy sobie, co doprowadziło do unieważnienia wyborów w Rumunii - to, że ktoś z zewnątrz finansował reklamy na TikTok-u. No to tutaj mamy kogoś, kto z zewnątrz finansuje reklamy na Facebooku. To jest dokładnie to samo. (...) To, co dzieje się teraz w Polsce wydarzyło się już w Rumunii; skoro wydarzyło się w Rumunii, może również wydarzyć się w Polsce - przekonywał Sławomir Mentzen zastrzegając, że to, czy do wariantu rumuńskiego dojdzie nad Wisłą zależy od wielu okoliczności, m.in. tego, kto wygra wybory.