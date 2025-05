Sławomir Mentzen odpowiada autorom gróźb: Zamiast grozić, wyjazd na front

Kandydat na prezydenta kieruje też „jasny komunikat” do autorów gróźb. „Zamiast grozić dzieciom, wyjazd na front. Chyba, że na to wam odwagi już nie starcza. Każdą taką akcją tylko mnie przekonujecie, że banderyzm jest u was dalej żywy. Jeśli będę miał na to wpływ, to nigdy nie wejdziecie do NATO, nie będzie u was naszych żołnierzy, a w Polsce przestaniecie dostawać jakikolwiek socjal. Nie jesteście u siebie, macie się dostosować do naszej kultury, naszego prawa i polskiego języka. A jak nie potraficie, to szerokiej drogi na front, nikt was tu zatrzymywać nie będzie” - pisze.

O pogróżkach, jakie miał otrzymywać po wizycie we Lwowie Mentzen informował dwa miesiące temu, na swoim kanale na YouTube i w serwisie X. Pisał wówczas, że „ukraiński historyk Wachtang Kipiani grozi mu śmiercią, pisząc, że może mu załatwić powtórkę z historii Pierackiego, polskiego polityka, ministra spraw wewnętrznych, zamordowanego w 1934 r. przez ukraińskich nacjonalistów”.



W lutym Mentzen odwiedził Lwów wraz z europosłanką Konfederacji Anną Bryłką. Kandydat na prezydenta nagrał wówczas film, w którym wzywa do zakończenia przez Ukraińców z kultem Stepana Bandery. Bryłka na nagraniu porównuje Banderę do Adolfa Hitlera.