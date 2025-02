„Oczekuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowane przez Radosława Sikorskiego zareaguje i nie pozwoli na kolejne ataki Ukraińców na nasze państwo” - podsumował kandydat Konfederacji na prezydenta.



Co Sławomir Mentzen i Anna Bryłka mówili we Lwowie?

W czasie wizyty we Lwowie z europosłanką Konfederacji Anną Bryłką Mentzen nagrał film, w którym wzywa do zakończenia przez Ukraińców z kultem Stepana Bandery. Bryłka na nagraniu porównuje Banderę do Adolfa Hitlera.