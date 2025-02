Krzysztof Kwiatkowski o Karolu Nawrockim: Najbardziej interesują go szynki i salcesony

Zdaniem senatora KO Karol Nawrocki staje się memem. – To już nie jest poważny kandydat, tylko człowiek, z którego co chwila się śmiejemy – stwierdził. – Nie można wykluczyć scenariusza, że Karol Nawrocki w drugiej turze się nie znajdzie. Nie można wykluczyć jeszcze jednego scenariusza. Ja absolutnie nie byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że jednak Prawo i Sprawiedliwość podmieni Karola Nawrockiego na innego kandydata, bo chyba prezes nie zdawał sobie sprawy, na jakiego konia postawił.

Prezes Jarosław Kaczyński nie wymieni Karola Nawrockiego na innego kandydata

Senator dodał, że z punktu widzenia prezesa to nie jest tylko wybór fatalnego, śmiesznego, komicznego kandydata. – To są konsekwencje tego wyboru. Przecież prezes Kaczyński nie wybrał Karola Nawrockiego dlatego, że to tytan intelektu, osoba z wieloletnim doświadczeniem na najwyższych stanowiskach państwowych i osoba, które może dla nas stanowić wzór i autorytet moralny – powiedział. – Karol Nawrocki nie jest członkiem PiS i nie stanowi zagrożenia dla Jarosława Kaczyńskiego. Dla prezesa najistotniejszym przesłaniem wyboru kandydata na prezydenta nie jest to, czy on wygra tylko to, czy mu to nie skomplikuje sytuacji wewnątrz partii. My będziemy kandydata obserwować, łapać się za głowę, ale prezes go nie wymieni – ocenił.

Senator stwierdził też, że nie jest w stanie dzisiaj przedstawić rzetelnej diagnozy, co nas może czekać w najbliższym czasie. – Za to na pewno nas może czekać ciekawa kampania, bo moim zdaniem sztab nie jest w stanie nad Karolem Nawrocki zapanować – powiedział. – Ja widziałem tę jego dziecięcą radość, jak porwał pęto kiełbasy i w tej masarni mógł zaspokajać swoje marzenia kulinarne. Tego się nie zmieni, człowiek ma określoną osobowość. Karol Nawrocki, jaki jest, każdy widzi – skonkludował.